Dante Stipica vratio se u Hajduk

Robert Matić / Hajduk.hr

Nakon sedam i pol godina Dante Stipica vraća se u Hajduk.

Iskusni 34-godišnji vratar na Poljud stiže kao slobodan igrač nakon što je sporazumno raskinuo ugovor s poljskim Pogonom iz Szczecina čiji je član bio od 2019. godine.

Stipica je jutros prošao liječničke testove te s Bijelima potpisao ugovor do ljeta 2027. godine. Već danas priključio se treninzima prve momčadi, a nosit će dres s brojem 44.

Dante je prošao Hajdukovu Akademiju te je ranu fazu karijere proveo na Poljudu uz kraće posudbe u GOŠK-u, Solinu, Zmaju iz Makarske i Primorcu iz Stobreča. Za Hajdukovu prvu momčad upisao je ukupno 71 službeni nastup prije nego što je kao slobodan igrač otišao u CSKA iz Sofije.

Nakon CSKA prešao je u Pogon Szczecin čiji je član bio do sada, s tim da je 2024. godine pola sezone proveo na posudbi u Ruch Chorzowu. U Pogonu je stekao gotovo legendarni status, u dvije sezone proglašen je za najboljeg vratara poljske Ekstraklase te za najboljeg klupskog igrača po izboru navijača, objavili su iz Hajduka.