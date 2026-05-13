Dambrauskas nakon prvenstva uzeo i Kup, evo zašto su to loše vijesti za Hajduk

Valdas Dambrauskas, nekadašnji trener Hajduka i Gorice, okrunio je izvanrednu sezonu u Azerbajdžanu osvajanjem dvostruke krune.

Nakon što je sa Sabahom prekinuo višegodišnju dominaciju Qarabaga i donio klubu prvi ikad naslov prvaka, litavski stručnjak prigrlio je i Kup – u dramatičnom finalu njegova je momčad preokrenula zaostatak i savladala Ziru 2:1.

Dramatičan preokret u finalu

Utakmica je krenula loše po Sabah jer je Zira već u četvrtoj minuti povela golom Erena Aydina i tu prednost čuvala sve do 70. minute. Tada je Gabonac Orphe Mbina izjednačio i vratio intrigu, a konačnu pobjedu Sabahu donio je Joy-Lance Mickels iz Ruande, koji je zatresao mrežu u 91. minuti.

Junak sezone i 13. trofej u karijeri

Mickels je bio jedan od ključnih igrača tijekom cijele sezone – zabio je 13 golova u ligi i još tri u kupu. Dambrauskasu je ovo ukupno 13. trenerski trofej: osam ih je osvojio s litavskim Žalgirisom, a po jedan u Latviji, Bugarskoj i s Hajdukom, dok su mu dva azerbajdžanska trofeja najnoviji dodaci bogatoj kolekciji.

Loše vijesti za Hajduk

Unatoč simpatijama koje Dambrauskas i dalje uživa u Splitu, Sabahova pobjeda zakomplicirala je Hajdukove europske planove. Da je Kup pripao Ziri, Hajduk bi imao zajamčen status nositelja u prvom pretkolu Europa lige i bio bi treći u nizu za nositeljstvo u drugom pretkolu. Ovako, splitski klub još neko vrijeme mora čekati i nadati se povoljnom rasporedu žrijeba.