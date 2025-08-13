Đaloviću je pobjeda u Irskoj posebno slatka, napokon je uspio probiti europski led

Rijeka je u dramatičnom uzvratu protiv Shelbournea slavila 3:1 i time osigurala najmanje ligašku fazu Konferencijske lige, a u play-offu Europa lige čeka boljeg iz dvoboja PAOK-a i Wolfsbergera.

Osim što je riječ o velikom klupskom uspjehu, utakmica ima i posebnu važnost za Radomira Đalovića. Rijekin trener upravo je proslavio godinu dana na klupi, a u tom razdoblju osvojio je dvostruku krunu i vratio klub u europske skupine nakon pet godina.

Ipak, do jučer mu je nedostajala jedna stavka – europska pobjeda. U prvih šest pokušaja na međunarodnoj sceni nije uspio slaviti, a niz bez pobjeda krenuo je 15. kolovoza prošle godine porazom 2:0 kod Elfsborga. Nakon smjene Željka Sopića, Đalović je preuzeo momčad u uzvratu protiv Olimpije, no nakon 1:1 u Rijeci uslijedio je težak poraz 5:0 u Ljubljani.

Ove sezone nove prilike stigle su protiv Ludogorca, no bez uspjeha – 0:0 na Rujevici i poraz 3:1 u Bugarskoj. Šok je uslijedio i u prvoj utakmici protiv Shelbournea, kada je irski klub slavio 2:1 u Rijeci. No, u Dublinu je Đalović napokon dočekao prvo europsko slavlje, a ujedno i prvi prolazak u pretkolu, prekinuvši neugodan niz.

Đalovićevi europski susreti:

  • Elfsborg – Rijeka 2:0 (15.8.2024.)

  • Rijeka – Olimpija 1:1 (22.8.2024.)

  • Olimpija – Rijeka 5:0 (29.8.2024.)

  • Rijeka – Ludogorec 0:0 (22.7.2025.)

  • Ludogorec – Rijeka 3:1 (30.7.2025.)

  • Rijeka – Shelbourne 1:2 (6.8.2025.)

  • Shelbourne – Rijeka 1:3 (12.8.2025.)

