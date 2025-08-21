Đalović: Zaliha za revanš je sjajna, teško je s tribine pratiti utakmicu

Rijeka je na Rujevici slavila protiv PAOK-a 1:0 u prvoj utakmici play-offa Europa lige. Pogodak vrijedan prednosti postigao je Luka Menalo u 39. minuti.
Uzvrat se igra za tjedan dana u Solunu s početkom u 19:30. Pobjednik dvomeča ide u skupinu Europa lige, dok će poraženi nastaviti europsku sezonu u Konferencijskoj ligi.
Utakmicu je komentirao trener Rijeke, Radomir Đalović:
“Velika je pobjeda za nas. Moji igrači su danas pokazali da mogu igrati protiv ozbiljnih momčadi. Bili smo disciplinirani. U durgom poluvremenu nismo dali PAOK-u nijednu šansu. Imamo dobru zalihu za revanš. Moramo se tamo postaviti jako i muški. Nemamo vremena za odmor, sad nas čeka Varaždin.
Teško je bilo pratiti s tribine. Bolje se vidi sve. Htio sam nešto prenijeti, ali nisam mogao. Moji suradnici su odradili sjajan posao.Ušli smo hrabro u utakmicu. Protiv Dinama smo bili ultraofenzivni. Bili smo hrabri i pametni. Zadovoljan sam. Nedostajao nam je drugi gol da zaokružimo sve to. Ali neću se žaliti na pobjedu od 1:0.
U drugom dijelu smo bili stabilni u obrani. Većeras trebamo zaboraviti tu pobjedu i okrenuti se daljnjim utakmicama. Petrovič je dobio dvije utakmice kazne. Imamo igrače koji će dobiti priliku. Moramo izbalansirati momčad. Čeka nas izuzetno teška utakmica s Varaždinom. Od onih koji će igrati protiv Varaždina očekujem da odgovore kako treba.
Pričat ćemo o Tumbi poslije. Najbitnije je kakvi ćemo mi biti. Bit će pritisak, ali mislim da imamo kvalitetu. Ako zabijemo jedan gol, oni su u velikom problemu”, rekao je trener Rijeke Radomir Đalović.
