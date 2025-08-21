Đalović: Zaliha za revanš je sjajna, teško je s tribine pratiti utakmicu

Teško je bilo pratiti s tribine. Bolje se vidi sve. Htio sam nešto prenijeti, ali nisam mogao. Moji suradnici su odradili sjajan posao.Ušli smo hrabro u utakmicu. Protiv Dinama smo bili ultraofenzivni. Bili smo hrabri i pametni. Zadovoljan sam. Nedostajao nam je drugi gol da zaokružimo sve to. Ali neću se žaliti na pobjedu od 1:0.

U drugom dijelu smo bili stabilni u obrani. Većeras trebamo zaboraviti tu pobjedu i okrenuti se daljnjim utakmicama. Petrovič je dobio dvije utakmice kazne. Imamo igrače koji će dobiti priliku. Moramo izbalansirati momčad. Čeka nas izuzetno teška utakmica s Varaždinom. Od onih koji će igrati protiv Varaždina očekujem da odgovore kako treba.

Pričat ćemo o Tumbi poslije. Najbitnije je kakvi ćemo mi biti. Bit će pritisak, ali mislim da imamo kvalitetu. Ako zabijemo jedan gol, oni su u velikom problemu”, rekao je trener Rijeke Radomir Đalović.