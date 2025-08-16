Đalović: Vidi se da Dinamo ne igra Europu, drugi dio nam je bio putokaz za PAOK

Podijeli :

Trener Riječana je komentirao poraz od Dinama.

U derbiju 3. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na Rujevici pred 7.776 gledatelja pobijedio Rijeku sa 2-0 upisavši i treću pobjedu na startu prvenstva.

Oba gola zabio je Dion Drena Beljo (24, 31-11m).

Bio je to okršaj aktualnog prvaka i doprvaka, a bodovi su pripali Modrima koji su prošle sezone gledali Rijeci u leđa.

Nakon susreta, utakmicu je za MaxSport komentirao trener Rijeke, Radomir Đalović:

“Teška utakmica, vidjeli ste i sami da smo prespavali prvo poluvrijeme, nismo imali energiju i nismo bili onakvi kakvi smo htjeli. Bila nam je bitna ta energija, ali nije bilo kako treba, utakmica sa Shelbourneom je ostavila traga, a i nedostajao nam je Petrovič u sredini. Drugi dio je bio bolji, uveli smo nove igrače i imali neku novu energiju, mislili smo da ćemo zabiti drugi gol nakon prvog ako ga zabijemo, ali nismo iskoristili šanse i čestitam Dinamu na pobjedi.”

Najavio je dvoboj protiv PAOK-a u play-offu Europa lige: “Drugi dio je putokaz za PAOK, tako smo htjeli igrati u prvom dijelu, ali nismo uspjeli. Dinamo je iskoristio svoje šanse, a mi ne. Da smo zabili jedan gol, sve bi bilo drugačije. Vidi se da Dinamo ne igra europske utakmice. Bitno je da se dobro odmorimo i spremimo za četvrtak.”

Zahvalio se navijačima:

“Posebno mi je krivo zbog njih, mogli smo doći i do boljeg rezultata. Postavit ćemo se ovako i protiv PAOK-a, no, vidjet ćemo kako će to ići. Napravit ćemo sve da izgledamo kao danas u drugom dijelu. Bio je veliki pritisak zbog Europe, osvojili smo dva trofeja i falio nam je iskorak da se plasiramo u skupine jer mislim da Rijeka to zaslužuje. Probat ćemo se izboriti s PAOK-om pa ćemo vidjeti.”