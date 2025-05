Đalović prije najveće utakmice sezone: Sanjaš da jednom u životu dođeš u ovakvu situaciju

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Pred nama je posljednje kolo HNL-a u kojem tri ekipe mogu doći do naslova prvaka. Rijeka je i dalje najveći favorit, Dinamo čeka kiks Rijeke dok Hajduku zasad ostaje samo teorija jer treba uz slavlje nad Šibenikom dočekati posrtaje svoja dva najveća rivala. Tu ludnicu u posljednjem kolu najavio je Radomir Đalović, trener Rijeke koja na Rujevici protiv Slaven Belupa traži pobjedu koja joj donosi naslov.

Nogometaši Rijeke u nedjelju od 17 sati dočekuju Slaven Belupo na stadionu HNK Rijeka u 36. kolu SuperSport HNL-a. Cijelo prvenstvo stane u posljednjih 90 minuta – Rijeci pobjeda donosi naslov, što su jasno istaknuli trener Radomir Đalović i kapetan Martin Zlomislić.

“Da mi je netko rekao da će nas pred ovu posljednju konferenciju za medije jedna pobjeda dijeliti od naslova prvaka, dao bih sve u životu i bio bih presretan. Zbog toga sam ponosan i sretan, prije svega jer vodim ovakvu momčad kakvu imam iza sebe – ljude i igrače koji su ostvarili izvanredan rezultat i kojima čestitam na tome. Ali u životu se pamte samo pobjednici. Svi to znamo i toga smo svjesni. Imamo manjih problema s ozljedama, dva igrača su upitna, no nadam se da će se svi oporaviti i biti spremni. Uz najbolju i najjaču atmosferu do sada – iako je na svakoj utakmici bila fenomenalna – želimo učiniti sve kako bismo se svi zajedno radovali i postali prvaci Hrvatske”, rekao je Radomir Đalović.

Utakmicu će obilježiti velika količina emocija koje će Đalović i njegovi igrači morati kontrolirati.

“Moramo biti pametni u određenim situacijama, da nas ne ponese atmosfera, da ne izgorimo u želji… Ne sumnjam u svoje igrače – kroz cijelu sezonu pokazali su da mogu i znaju, a ja u njih vjerujem. Razgovaramo međusobno, svjesni smo da nemamo nikakav pritisak. Sanjaš da jednom u životu dođeš u situaciju da se boriš za naslov prvaka i da ga osvojiš. Mi ćemo učiniti sve da ga osvojimo”, poručio je Đalović.

Razmišljanja momčadi sažeo je kapetan Martin Zlomislić:

“Utakmica za naslov, utakmica o kojoj sanjaš da ćeš je igrati još kao dijete. Znamo da nam tri boda donose naslov prvaka i od prve minute ćemo tako i pristupiti, rekao je Zlomislić.

Kad je riječ o očekivanjima, kapetan Bijelih je jasan:

“Očekujem pobjedu. Da ćemo od prve minute izaći hrabro, pokazati da želimo biti prvaci i, uz punu Rujevicu, sve privesti kraju”, zaključio je Zlomislić.