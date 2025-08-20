Đalović pred playoff Europske lige: ‘PAOK je jak, ali jaki smo i mi’

Podijeli :

HNK Rijeka

Nogometaši Rijeke u četvrtak od 20.45 sati na stadionu HNK Rijeka dočekuju grčki PAOK u prvoj utakmici play-offa UEFA Europske lige.

“Očekuje nas teška utakmica i ozbiljan suparnik. PAOK je izuzetno kvalitetan u svim linijama, ali tako i mora biti budući da igramo play-off Europske lige. Dvije smo utakmice udaljeni od grupne faze i napravit ćemo sve da u prvoj utakmici na Rujevici ostvarimo prednost uoči uzvrata u Solunu, rekao je Radomir Đalović.

O suparniku Đalović ima riječi hvale, ali…

“PAOK ima kvalitetu u svakoj liniji. Od Lovrena i Ivanušeca koji su izvanredni, do Konstanteliasa, doveli su Chalova… Momčad im se nije puno mijenjala, slagani su da se u Grčkoj bore za naslov prvaka. Ova utakmica mora za sve nas biti nagrada, jer smo ostvarili cilj time što smo osigurali grupnu fazu nekog od europskih natjecanja, ali rekao sam da se time nećemo zadovoljiti. Moramo dati sve od sebe, biti maksimalno hrabri, ići kao što smo išli drugo poluvrijeme protiv Dinama i ostvariti prednost. Svi znamo da je PAOK jak, ali jaki smo i mi”, poručio je Đalović.

U ime momčadi utakmicu je najavio napadač Ante Matej Jurić.

“Čeka nas jako teška utakmica, ali protiv Shelbournea smo vidjeli da nije bitno tko je favorit, već tko je kakav na terenu. Od prve minute moramo se postaviti bolje nego u nekim prethodnim utakmicama, a mi ćemo dati sve od sebe da ostvarimo nešto pozitivno”, rekao je Jurić.