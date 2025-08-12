Đalović: Ne zadovoljavam se Konferencijskom ligom, momci su pokazali kakva su klasa

Podijeli :

HNK Rijeka

Rijeka je u uzvratnom susretu trećeg kola kvalifikacija za Europa ligu slavila u Irskoj protiv Shelbournea 3:1 i s ukupnih 4:3 osigurala plasman u play-off.

Hrvatski predstavnik poveo je zahvaljujući sjajnom pogotku Tonija Fruka u prvom dijelu, a prednost je povećao Tiago Dantas početkom nastavka. Domaćin je potom smanjio iz kaznenog udarca, no u samoj završnici Ante Oreč zabio je treći gol za Rijeku i potvrdio prolazak u odlučujuću rundu kvalifikacija za Europa ligu.

Utakmicu je prokomentirao trener Rijeke Radomir Đalović: “Momci su pokazali kakva su klasa. Bili smo pravi. Izvanredna utakmica. Ovo je za naše navijače. Ja se ne zadovoljavam Konferencijskom ligom.”