Đalović najavio derbi na Poljudu: Znam da će kod Hajduka igrati najbolji i tako treba biti

‘’Za mene kao trenera koji radi prvi put ovo je izvanredan osjećaj, a takav mora biti i za moje igrače. Oni su najzaslužniji što imaju aktivni rezultat uoči uzvrata finala Kupa i što dva kola prije kraja prvenstva odlučujemo sami o sebi. Idemo na Poljud postaviti se hrabro i dati sve od sebe da utakmica protiv Slaven Belupa bude odlučujuća. Znamo sve o Hajduku, kvalitetna su momčad koja i dalje može biti prvak. Imaju dobrog trenera koji je afirmirao puno mladih igrača. Očekujem pravu utakmicu, a mi ćemo dati sve od sebe, pa kada se završi sve ćemo znati jesmo li uspjeli.’’

Posljednjih dana medijske stupce punile su priče o ozljedama igrača Hajduka, igranju s juniorima i još kojekakve gluposti.

‘’Mene to ne zanima. Znam da će svi igrati i to tako mora biti! I ja bi igrao sa svima. Ne zamaramo se time, niti nas to zanima, već gledamo sebe. Takvih priča je uvijek bilo i uvijek će biti. Nitko nam nije dao ništa, cijelu sezonu se borimo svi zajedno, a tako će biti i u ove tri utakmice do kraja’’, poručio je Đalović.

Uz trenera, sraz na Poljudu najavio je i iskusni branič Ante Majstorović.

‘’Dat ćemo sve od sebe da razveselimo naše navijače. Cijela sezona je stala u ova dva tjedna, a mi ćemo dati sve da pobijedimo u ovoj utakmici i da zadnje kolo dočekamo na prvom mjestu kako bismo mogli osvojiti prvenstvo’’, rekao je Majstorović.

Iako je u karijeri igrao mnoge značajne utakmice, ova ima poseban ulog.

‘’Nisam razmišljao o tome, ali sigurno je velika utakmica. Dat ćemo sve od sebe kako bismo pobijedili, znamo što nam nosi ova pobjeda. Svi ćemo dati sve da to i ostvarimo. Atmosfera u svlačionici je pozitivna, svi jedva čekamo utakmicu’’, zaključio je Ante Majstorović.