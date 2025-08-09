Đalović: Možemo biti zadovoljni s bodom, a neki igrači su pred odlaskom iz kluba

Nakon mirnog prvog dijela bez pravih prilika, Osijek je preuzeo inicijativu u nastavku, no nije iskoristio ni igrača više nakon isključenja Dejana Petroviča u 80. minuti. Utakmicu je nakon završetka za MAXSport komentirao trener Rijeke Radomir Đalović.

“Možemo biti zadovoljni s bodom, čestitam Osijeku na dobroj igri. U prvom poluvremenu smo imali neke situacije u kojima smo morali biti mirniji i odigrati završni pas, ali nismo. U drugo smo ušli loše, oni su bili bolji i Zlomislić nas je spasio. Očekivao sam da ćemo i mi imati neku šansu kad Osijek to sve nije iskoristio, ali nam se opet dogodio crveni karton i bilo je bitno samo se obraniti. Veliki bod za nas”, rekao je u uvodu.

Kako ste vidjeli crveni karton Petroviča?

“Iskreno, nisam vidio i ne bih komentirao.”

Šest promjena u odnosu na utakmicu sa Shelbourneom, ali osjetio se neki grč u momčadi?

“Je, bio je veliki pritisak psihički. Ciljano smo napravili promjene, neke smo igrače vadili kako bismo ih sačuvali, Petrovič se vrati pa dobije crveni karton… Gledali smo da odmorimo one koje možemo i da nekako izvučemo ovu utakmicu i budemo dobri u utorak.”

Neprepoznatljiva Rijeka s desetoricom sretno izvukla bod u Osijeku, Zlomislić igrač utakmice Janković u Osijeku igra zadnju utakmicu u dresu Rijeke, a onda odlazi u turskog velikana?!

Prema naprijed nedostaje kreativnosti?

“I protiv Shelbournea smo bili dobrih do zadnjih 20 metara, a onda nam fali netko da napravi nešto konkretnije. Napravit ćemo nešto tamo, bit će teško, ali dužni smo i sebi i navijačima da prođemo. Siguran sam i vjerujem da možemo proći. Bitno je samo da uđemo dobro i da shvatimo koliko nam je tak utakmica bitna. Poslije duple krune nam fali samo nagrada u vidu Europe.”

Nakon toga slijedi Dinamo?

“Dinamo je daleko, nećemo to komentirati. Nećemo imati Petroviča, a imamo neke igrače koji su na odlasku.”

O kome je riječ?

“Sve je na klubu, očekujemo u naredna tri, četiri dana da će otići naša dva, tri igrača za koje su došle konkretne ponude. Meni su samo rekli da su stigle ponude… Ne znam hoće li igrati protiv Shelbournea. Ali, ako se to i desi, to je veliki uspjeh za klub. Koga nema, bez njega se mora.”