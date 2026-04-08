Đalović konačno progovorio o skandalu iz Maribora: Dobio sam udarac, možda je to njima normalno

Do problema je došlo kad su se Benjamin Tetteh i Omar Rekik potukli na treningu. Crnogorac ih je išao razdvojiti, ali dobio je udarac nakon kojeg više ništa nije bilo isto.

“Dogodio se taj incident poslije Kup utakmice gdje ja i moj stožer smo odlučili da nećemo ostati i da nećemo dalje raditi u Mariboru”, započeo je, prenosi Net.hr. “Iz kojeg razloga i zašto? Dakle, jer se dogodio incident, dogodila se tučnjava između naša dva najbolja igrača. Ja i moj stožer nismo htjeli prijeći preko toga. Ne kažem da je mene taj igrač udario namjerno, ali ako trener stane ispred vas, morate stati, jel’ tako”, kazao je pa dodao da ništa ne zamjera klubu već je osjetio da mora otići.

“Nemam nikakvih zamjerki niti prema ikom u Mariboru, ali to je jedina istina i mislim da je u tom trenutku to bilo najbolje za sve. I za mene i za klub. Jer bi, ponavljam, ta dva igrača koja su se potukla sigurno više ne bi igrala u Mariboru dok sam ja tamo”, rekao je Đalović.

“Možda sam i ja u tom trenutku povukao neiskusan potez, osvrće se Đalović. “Trebao sam se maknuti i gledati sa strane, ali sam htio to zaustaviti jer trening traje. To je jedina istina, tako se dogodilo. Poslije toga sam sjeo sa svojim stručnim stožerom i tako smo odlučili”, kazao je pa objasnio zašto je do sukoba došlo.

“To su stvari koje se događaju između dva igrača svakodnevno, ali u takvoj situaciji ne dolazi i ne smije doći do fizičkog obračuna. Trajalo je to i kako smo zaustavili trening, onda sam u jednom trenutku i ja stao ispred tog igrača, međutim on je bio toliko nabrijan da je krenuo u obračun, zakačio pritom i mene i nastavio se dalje tući. Ponavljam, taj igrač nije mene udario namjerno niti sam to govorio, ali ako trener stoji ispred tebe…”

Đalović je potom upitan što su u klubu rekli šefovi, jesu li pokušali zataškati situaciju i jesu li što napravili ostane u klubu.

“Jesu, kako ne. Zvali su me, pokušavali i predsjednik i svi da ostanem, jedan dio navijača je isto to htio, ali u tom trenutku sam bio već presjekao i rekao da je kraj. Gledao sam interes kluba i svoj i nisam htio ostati dalje u Mariboru poslije toga. Pokušali su, htjeli su, ali ja nisam htio više ostati zbog svega navedenog”, otkrio je strateg pa odgovorio jednom od ljudi iz uprave.

Naime, Cem Basgul, voditelj nogometnih operacija Maribora, nakon Đalovićeva odlaska se obrušio na njega smatrajući da nije dorastao zadatku. Crnogorac je sada odgovorio na njegovu izjavu objasnivši da očito ne razmišljaju na isti način.

“Možda u Mariboru gledaju kako je to što se dogodilo normalno. Možda je on mislio da je normalno da se dvojica igrača potuku i da igrač pritom udari trenera. Možda je on mislio da je to normalno. Ja mislim da to nije normalno. Ok, može se dogoditi, ali to nije normalno i to je to. Ne zamjeram mu što je Basgul rekao, to je njegovo razmišljanje. Nemam što reći loše niti za njega niti za bilo koga tamo, iskreno”, zaključio je Đalović.