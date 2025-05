Đalović: Čestitam Šibeniku i Rajku Vidoviću na svemu što rade

Podijeli :

Trener Riječana najavio je gostovanje u Šibeniku.

Borba za vrh HNL-a nikad nije bila napetija, stoga se s nestrpljenjem očekuje početak 34. kola hrvatskog prvenstva.

Rijeka je vodeća s 59 bodova, dok je Dinamo drugi s 58, a Hajduk na trećem mjestu broji 56 bodova.

Svega tri kola ostala su do kraja prvenstva, a utakmica svake od vodeće tri momčadi pratit će se s posebnom pozornošću.

U najpovoljnijoj poziciji nalazi se Rijeka koja do kraja seszone ovisi samo o sebi, a niz od posljednje tri utakmice za Riječane počinje na Šubićevcu, odnosno gostovanjem kod Šibenika.

Pred odlazak na jug Hrvatske, strateg Riječana Radomir Đalović odgovarao je na pitanja na konferenciji za medije:

“Za nas je to izuzetno teška utakmica u odlučujućem tjednu. Protiv dobrog suparnika, koji u posljednje vrijeme igra dobro i ima isto takvog trenera i igrače. Iskusne poput Santinija, kao i mlađe poput Bakića i Poza, koji je bio na Rujevici. To je momčad koja ima kvalitetu i protiv koje je teško igrati. Uostalom, u posljednjoj utakmici protiv Šibenika igrali smo neodlučeno i to na Rujevici. Ulazimo u odlučujuće razdoblje prvenstva i kupa. Ponašat ćemo se tako kao da nam je prva iduća utakmica najbitnija. Neće biti nikakvih kalkulacija.”

Imao je riječi hvale za svoje igrače:

“Igrači su zaslužni što su sebe i klub doveli u situaciju da pet utakmica prije kraja mogu osvojiti dva trofeja i da ovise sami o sebi. To je velika stvar, a najveće su zasluge njihove. Moraju nastaviti kao i dosad, igrati hrabro, davati maksimum u svakoj utakmici, bez obzira na kartone i ozljede. Ako to uspijemo, vjerujem u pozitivan ishod.”

Šibenik se suočava s velikim problemima u ionako turbulentnoj sezoni:

Siguran sam da će Šibenik dati sve od sebe, kao i svaka momčad dosad. U ovih 33 kola nitko nam nije ništa poklonio, sve smo morali zaslužiti i tako mora biti. Znam kakav nas Šibenik čeka, kakav će biti teren, ali moramo razmišljati isključivo o sebi, igrati kao u prvih 60 minuta protiv Gorice, podizati intenzitet i, ako budemo takvi, možemo pobijediti.