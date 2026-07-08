‘Dalićeva odluka o odlasku s klupe sazrela je prije Svjetskog prvenstva’

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Hrvatski nogometni trener Ivan Prelec gostovao je u programu N1 televizije, gdje je prokomentirao odluku Zlatka Dalića da nakon skoro devet godina napusti klupu hrvatske nogometne reprezentacije. Poslušajte razgovor.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.