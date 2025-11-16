Dalić za zadnje kolo kvalifikacija u Podgorici priprema promjene u prvih 11, ali i jednu taktičku postavku

Podijeli :

AP Photo/Czarek Sokolowski via Guliver Images

Nakon Rijeke, Vatrene sutra čeka utakmica u Podgorici.

Hrvatska se neće morati previše ‘nervirati’ u Crnoj Gori, s obzirom da je protiv Farana izborena viza za nastup u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Izbornik Zlatko Dalić će definitivno puno toga promijeniti u Podgorici u odnosu na okršaj u Rijeci.

Sigurno je samo to da će reprezentacija krenuti s četvoricom u zadnjoj liniji, a ne s trojicom kako je bilo na početku okršaja na Rujevici.

Na golu bi trebao biti Dominik Livaković kojemu je sada svaka minuta dragocjena s obzirom da nije branio dugo u Gironi, a bekovske pozicije bi trebale biti rezervirane za Stanišića i Gvardiola, iako bi i tu umjesto Stanišića mogao konkurirati Jakić. Za stoperske pozicije konkurirat će Ćaleta-Car, Šutalo, Erlić i Pongračić.

Tportal piše kako bi i Modrić trebao krenuti od prve minute, a za očekivati je i Vlašića i Moru u igri. Perišić bi također mogao startati, ako ne on, izvjesna je opcija Mislav Oršić.

U napadu se Kramarić i Marco Pašalić očekuju od starta, tu bi im se mogao priključiti i Matanović, što znači da bi Musa ostao na klupi.