Dalić za utakmice s Crnom Gorom i Farskim otocima pozvao Ivana Smolčića

GiuseppexMaffia via Guliver

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić pozvao je braniča Ivana Smolčića za okupljanje "Vatrenih" za predstojeće rujanske utakmice u europskim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku.

Dalić je naknadno pozvao braniča Coma koji će se tako prvi puta priključiti hrvatskoj A reprezentaciji, nakon što je za mladu reprezentaciju nastupio dva puta, objavio je HNS.

Bivši kapetan Rijeke stoga bi uskoro mogao debitirati u reprezentativnome dresu, iako nije bio ni na pretpozivu.

Hrvatska reprezentacija okuplja se u ponedjeljak u Zagrebu uoči nastavaka kvalifikacija. “Vatrene” očekuju dvije utakmice, 5. rujna na Farskim otocima, a tri dana kasnije u Zagrebu protiv Crne Gore.

Reprezentacija će se u Zagrebu pripremati do putovanja na Farske otoke 4. rujna. Dan nakon utakmice s Farskim otocima, Vatreni se vraćaju u Zagreb gdje ih 8. rujna čeka susret s Crnom Gorom na stadionu Maksimir.

Od ranije je otpao Mateo Kovačić zbog oporavka od operacije. Problema s ligamentom koljena ima i Joško Gvardiol zbog čega je izbornik Zlatko Dalić aktivirao pretpoziv Borni Sosi.

“Ne smijemo se opustiti samo zato što smo dobro startali jer znamo da jedan slab dan može ugroziti naše ambicije – stoga očekujem jednako visoku razinu motivacije i odlučnosti na ovom okupljanju,” kazao je izbornik Zlatko Dalić prilikom objavljivanja popisa kandidsta.

Nakon rujanskih izazova, hrvatsku vrstu očekuju još po dvije utakmice u listopadu (Češka, Gibraltar) i studenom (Farski Otoci, Crna Gora).

U skupini L trenutno vodi Češka s devet bodova iz četiri utakmice, a Hrvatska uz maksimalan učinak u dvije utakmice ima isti broj bodova kao i Crna Gora koja je odigrala tri utakmice. Slijede Farski otoci s tri boda iz tri utakmice, te Gibraltar koji u četiri utakmice nije upisao bodove.