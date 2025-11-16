Dalić: Za nas nisu gotove kvalifikacije, ali ćemo šansu igračima koji nisu igrali

Iako je već osigurala izravan plasman na turnir koji će se iduće godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, Dalićeva momčad i dalje ima motiv – pobjedom želi zadržati šanse za mjesto u prvom bubnju ždrijeba.

Za to će, uz trijumf u Podgorici, trebati i da Italija i Njemačka u svojim posljednjim susretima ne osvoje sve bodove. Hrvatska je u dosadašnjih sedam kola ostvarila šest pobjeda i jedan remi te s impresivnom gol-razlikom 23:2 potvrdila odlazak na Mundijal.

Izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za medije najavio je moguće rotacije: