Dalić: Za nas nisu gotove kvalifikacije, ali ćemo šansu igračima koji nisu igrali

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 20:45 u Podgorici igra posljednju utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Crne Gore.
Iako je već osigurala izravan plasman na turnir koji će se iduće godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, Dalićeva momčad i dalje ima motiv – pobjedom želi zadržati šanse za mjesto u prvom bubnju ždrijeba.
Za to će, uz trijumf u Podgorici, trebati i da Italija i Njemačka u svojim posljednjim susretima ne osvoje sve bodove. Hrvatska je u dosadašnjih sedam kola ostvarila šest pobjeda i jedan remi te s impresivnom gol-razlikom 23:2 potvrdila odlazak na Mundijal.
Izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za medije najavio je moguće rotacije:
“Osigurali smo plasman, ali za nas nisu gotove kvalifikacije, čeka nas teška utakmica, idemo završiti kvalifikacije kako smo i počeli. Neće nam biti lagano, čeka nas motiviran protivnik. Idemo s maksimalnom snagom, dat ćemo šansu igračima koji nisu igrali”, rekao je Dalić u uvodu.
