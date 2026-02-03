Dalić vraća legendu u reprezentaciju?

Prema informacijama Sportskih novosti, u HNS-u se ozbiljno razmatra mogućnost da se Vida odmah po završetku karijere uključi u reprezentativni sustav.

Njegovo ime trenutačno kotira najviše, ponajprije zbog velikog iskustva s najvećih natjecanja, dugogodišnje uloge jednog od lidera momčadi te snažnog autoriteta koji ima u svlačionici.

U HNS-u smatraju da činjenica što je do jučer bio suigrač aktualnih reprezentativaca ne bi predstavljala problem, što potvrđuju i raniji primjeri bivših igrača u stožeru.

Ako se planovi ostvare, Vidin povratak u reprezentaciju značio bi novu ulogu – onu uz klupu, kao početak njegove trenerske karijere.