Dalić videom predstavljen kao izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata

Ono što je već duže vrijeme bilo poznato sada je postalo i službeno. Zlatko Dalić, donedavni izbornik hrvatske reprezentacije, postao je novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Dalić je na Bliski istok otišao nakon lukrativne ponude Nogometnog saveza Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prema informacijama će Dalić zarađivati pet milijuna eura godišnje čime će biti među pet najplaćenijih izbornika na svijetu.
Svoj debi na klupi trebao bi imati u rujnu na Arapskom zaljevskom kupu gdje UAE igra u skupini s Jemenom, Bahreinom i Katarom.
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