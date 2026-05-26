Dalić: U Rusiji je bila ‘sreća i slučajno’, pa smo isto ponovili u Kataru. Nemam puno dvojbi oko sastava i stila igre

Podijeli :

Photo/Michal Kamaryt (CTK via AP Images via Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija započela je pripreme za Svjetsko prvenstvo 2026., a izbornik Zlatko Dalić u zagrebačkom Sheratonu okupio je prve reprezentativce i krenuo s uvodnim aktivnostima.

Na prvo okupljanje stigli su Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Martin Erlić, Luka Vušković, Kristijan Jakić, Toni Fruk, Ivan Perišić, Andrej Kramarić i Igor Matanović, nakon čega je reprezentacija odradila i trening na Rujevici.

Problemi za Dalića: Kramarić zbog ozljede već tri mjeseca na trenira Hrvatska odradila prvi trening pred SP: Sudjelovalo devet igrača

Dalić se prije današnjeg treninga obratio medijima te najavio nastavak priprema i postupno kompletiranje momčadi za nadolazeće izazove.

Jeste ikad bili u ovakvoj situaciji jer puno glavnih igrača izlazi iz teških ozljeda? “Lijep pozdrav svima, čestitam svima koji su jučer dobili nagrade na gala večeri. Nikad nije bilo bez problema. Situacija je takva kakva je. Imamo tri važna igrača koja nisu igrala duži period zbog ozljeda. Imamo dovoljno vremena da se pripremimo do prve utakmice, da se vratimo u formu. Imamo dvije prijateljske utakmice. Neću biti zabrinut i negativan. Želim stvoriti pozitivnu atmosferu. Nezgodno je početi pripreme s devet igrača, ali tako je. Nisam uopće zabrinut. Nosit ćemo se sa stvarima kakve jesu.”

Uz pet-šest senatora, je li ovo trenutak i za ostale da preuzmu odgovornost?

“U Kataru je bilo 18 novih igrača, koji su bili na svom početku. Dobro govorite, iskusniji su, s puno više utakmica, ali ovi drugi su stariji. Trebamo očekivati još više od njih. Govorimo o Gvardiolu, Sučiću, Vuškoviću i ostalima koji dolaze. Imaju potencijal i kvalitetu. Prošli put smo napravili veliki rezultat nakon Rusije, nekim igračima je to brzo došlo jer su bili tek par mjeseci u reprezentaciju.”

Što vam govori intuicija prije novog natjecanja?

“Nadam se novom velikom rezultatu. U Rusiji je bila “sreća i slučajno”, pa smo isto ponovili u Kataru. Moj cilj je pokušati proći grupu i napraviti što više. Vjerujem u reprezentaciju, optimist sam. Vodim se svojim osjećajem. Prijateljske u Americi dali su mi dobar osjećaj. Igrači su se popravili u posljednjih šest mjeseci.

Vjerujem u reprezentaciju, ali neću stvarati pritisak ni sebi ni igračima. Imamo veću agresiju, brzinu, imamo novu širinu koju kroz ovih 10 dana možemo još više oplemeniti.”

Što vidite kao najveći izazov?

“Nemam puno briga i enigmi oko sastava i stila igre. Sustav s 3 igrača u zadnjoj liniji ćemo implementirati protiv Belgije u Rijeci. Tijekom treninga ćemo pokušati usavršiti neke stvari. To možemo i probat ćemo jer imamo igrače koji tako igraju u klubovima.

Moj fokus na pripremama i SP-u je faza obrane. Tu smo najjači. Inzistirat ćemo da svaki igrač do iznemoglosti igra fazu obrane. Ovo je turnir, nije važna ljepota. Utakmica protiv Brazila pokazala je da kada smo bili u bloku, protivnik nam ništa nije mogao.”

Kako komentirate uspjeh Jakirovića?

“Ponovno se pokazalo da Hrvatska ima sjajne trenere. Uvijek je bolji neki stranac. Žao mi je što nemamo dobar PR, marketing pa nas nema u velikim ligama. Osim Nike Kovača, koji ima konstantu. Čestitam Jakiroviću. Učinio je veliku stvar za hrvatske trenere. Da je on Englez ili Španjolac, bili bi hvalospjevi. Svaka mu čast i kapa do poda.”

Tko se priključuje danas?

“Šutalo i Marco Pašalić dolaze danas. Moramo igrače odmoriti.”