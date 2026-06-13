Dalić sprema veliko iznenađenje za Englesku? Jedan od najvećih hrvatskih aduta seli na klupu, Musa predvodi napad

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xxBorisxKovacevx via Guliver

Petar Musa trebao bi predvoditi hrvatski napad u utakmici protiv Engleske u Dallasu, a prema informacijama iz reprezentativnog kampa uživa veliko povjerenje izbornika Zlatka Dalića uoči otvaranja Svjetskog prvenstva.

Kako prenose Sportske novosti, Hrvatska bi protiv Engleza trebala zaigrati u sustavu s trojicom stopera i petoricom igrača u posljednjoj liniji, uz naglasak na čvrstoj obrani i čekanju prilike iz tranzicije. Musa će tako imati zahtjevan zadatak kao jedini istureni napadač protiv snažne engleske obrane.

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Prema trenutačnim projekcijama, početni sastav mogao bi izgledati ovako: Livaković – Stanišić, Šutalo, Vušković, Gvardiol, Perišić – Petar Sučić, Modrić, Kovačić, Baturina – Musa. Jedina dvojba ostaje oko jednog stoperskog mjesta, gdje konkuriraju i Ćaleta-Car, Pongračić te Erlić. Dalić se tako ponovno oslanja na spoj iskustva i mladosti. Uz veterane poput Modrića, Perišića i Kovačića, važnu ulogu trebali bi imati mladi Vušković, Petar Sučić i Baturina, dok će upravo Musa dobiti priliku potvrditi odličnu formu i opravdati povjerenje koje je stekao nastupima za reprezentaciju i golovima u MLS-u.

Zanimljivo, među pričuvama bi se trebao naći i Andrej Kramarić, jedan od najiskusnijih i najubojitijih hrvatskih reprezentativaca posljednjih godina. Iako je godinama bio nezamjenjiv u početnoj postavi Vatrenih, Dalić bi protiv Engleske mogao odlučiti iskoristiti njegove kvalitete kao adut s klupe.

Kramarićeva sposobnost da igra na više ofenzivnih pozicija te iskustvo u velikim utakmicama mogli bi biti važan faktor u nastavku susreta, osobito ako Hrvatska bude lovila rezultat ili tražila dodatnu kreativnost u napadu.