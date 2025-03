Dalić se obratio nakon prospavane noći: ‘Izvukli smo maksimum, Francuzi su zasluženo dobili’

Dio momčadi, predvođen Zlatkom Dalićem, vratio se u Hrvatsku, a izbornik je za RTL komentirao poraz od Francuza.

“Izgubili smo od protivnika koji je zaista jak. Imali smo sjajnu utakmicu u Splitu, ali Francuzi su jučer zasluženo dobili”, rekao je Dalić za RTL po povratku u Zagreb te naglasio:

“Nismo se mogli oporaviti nakon tri dana, imali smo goropadnog protivnika protiv sebe. Znali smo da će biti teško, da ćemo imati puno problema. Izvukli smo maksimum iz ovoga.”

Francuzi su nakon izvođenja jedanaesteraca izborili prolaz dalje.”

“Ostaje žal kad smo već došli do penala da nismo bili malo više koncentrirani, da nismo imali malo više sreće”, rekao je Dalić i otkrio:

“Penali? Dečki su se sami javili, njih pet… Tražili smo tko je najspremniji, najsigurniji. Hvala im na tome, na hrabrosti, na odgovornosti. Ali to je tako, malo koncentracija, malo sreća, nismo uspjeli. Puno puta smo na penale do sada prošli, sad nismo. Ali to je nogomet, nekad ti da, nekad ti vrati…”