Dalić pomaknuo termin subotnjeg treninga, evo koji je razlog

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić odlučio je pomaknuti subotnji trening s 18 na 17 sati.

Kako prenose Sportske novosti, razlog promjene rasporeda je večernje druženje reprezentativaca s predstavnicima Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice te hrvatske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama, koje je zakazano za 19 sati.

Od Hrvatske do Bosne i Hercegovine: Obitelj Vasilj ispisala povijest svjetskih prvenstava Hrvatska i Engleska igrat će pred sablasno praznim stadionom?