Dalić pomaknuo termin subotnjeg treninga, evo koji je razlog

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić odlučio je pomaknuti subotnji trening s 18 na 17 sati.
Kako prenose Sportske novosti, razlog promjene rasporeda je večernje druženje reprezentativaca s predstavnicima Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice te hrvatske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama, koje je zakazano za 19 sati.
Prema najavama, Vatrene će u hotelu posjetiti i poznati holivudski glumac John Malkovich, koji je zaštitno lice novog promotivnog spota Hrvatske.
Podsjetimo, Malkovich je u svibnju ove godine stekao hrvatsko državljanstvo.
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