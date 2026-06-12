Dalić pomaknuo termin subotnjeg treninga, evo koji je razlog

FIFA World Cup 12. lip 202622:35 0 komentara
Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić odlučio je pomaknuti subotnji trening s 18 na 17 sati.

Kako prenose Sportske novosti, razlog promjene rasporeda je večernje druženje reprezentativaca s predstavnicima Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice te hrvatske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama, koje je zakazano za 19 sati.

Prema najavama, Vatrene će u hotelu posjetiti i poznati holivudski glumac John Malkovich, koji je zaštitno lice novog promotivnog spota Hrvatske.

Podsjetimo, Malkovich je u svibnju ove godine stekao hrvatsko državljanstvo.

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