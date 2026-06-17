Dalić otkrio zašto Kovačić kreće s klupe protiv Engleske

Hrvatska reprezentacija večeras u Dallasu protiv Engleske otvara nastup na Svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Riječ je o prvom susretu skupine L, u kojoj se još nalaze Gana i Panama.
Izbornik Zlatko Dalić odlučio se za jednu promjenu u odnosu na sastav koji je započeo posljednju pripremnu utakmicu protiv Belgije. Od prve minute priliku je dobio Mario Pašalić, dok je Mateo Kovačić ostao na klupi. Očekuje se da će Petar Sučić i Luka Modrić držati sredinu terena, a Pašalić igrati nešto ofenzivniju ulogu iza napadača.
Dalić je za HRT pojasnio razloge takve odluke: “Mario Pašalić? Nama on treba zbog defenzivnog i ofenzivnog skoka, da čuva njihova šesticu, da preuzima Kanea kad se spusti.”
Komentirao je i ulogu Petra Muse u vrhu napada: “Ima pokretljivost, tu je da bude agresivan na njihove stopere i da bude u završnici što češće.”
Hrvatska je susret započela u sastavu: Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Stanišić, Modrić, P. Sučić, Perišić – Mario Pašalić, Baturina – Musa.
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