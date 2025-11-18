Dalić otkrio koga bi volio izbjeći u ždrijebu SP-a i poručio: ‘Neki nisu iskoristili šansu’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju na američkom Mundijalu očekuje sedmi nastup od osamostaljenja, a treći zaredom pod vodstvom Zlatka Dalića, našeg najtrofejnijeg izbornika.

On je u gostovanju u Dnevniku Nove TV govorio o svojevrsnoj smjeni generacija te otkrio koga bi radije zaobišao u ždrijebu.

“Rotirali smo i mijenjali puno igrača, tražili smo opcije za Svjetsko prvenstvo. U mojih osam godina na klupi, sad je možda i najneizvjesnija situacija oko popisa. Neki su iskoristili šansu, a neki nisu. Međutim, za to još uvijek ima vremena”, rekao je Dalić, a onda prokomentirao izmješani sastav u Podgorici:

“Nemamo puno vremena, ganjamo rezultat. Ostvarili smo najbolje što smo mogli i dali priliku nekim igračima da pokažu svoju kvalitetu. Malo je vremena, gleda se svaka minuta utakmice, ali i treninga. Iskoristit ćemo idućih šest-sedam mjeseci kako bi napravili provjeru svih igrača.”

“Nama u klubovima igraju samo senatori. Luka, Perišić, Kramarić, Pašalić… To su naši najvažniji igrači, a drugi malo igraju, a malo ne igraju. To je problem i to ćemo reći igračima. Reći ćemo svakom igraču kakav mu je status i što trebaju napraviti. Hrvatska nema luksuz da otpiše neke igrače. Ako će igrati svi, onda ću nekoga morat otpisati. Napravit ćemo što bolji odabir kako bi bili što bolji na SP-u.”

Izbornik je, što je bilo i za očekivati, kritizirao ponašanje dijela navijača na tribinama.

“Nažalost, opet ćemo biti kažnjeni. Nekim povicima nije mjesto na utakmicama reprezentacije. Ova reprezentacija stoji za zajedništvo, ljubav, domoljublje i vjeru. Za neke stvari nema mjesta i žao mi je što je tako bilo. Ne sjećam se kada je gostujuća publika tako dugo pljeskala hrvatskoj himni kao ova u Crnoj Gori. Za to nema mjesta, sad nas očekuje kazna”, rekao je Dalić.

Dalić je otkrio svoje želje za ždrijeb SP-a:

“Imamo puno utakmica s jakim reprezentacija. Ako je moguće, da izbjegnemo Španjolsku, Francusku, Brazil i Argentinu. Nažalost, nismo u prvoj jakosnoj skupini. Ali, nemamo pravo birati protivnike. Ostvarili smo cilj i plasirali se na SP, a idući je cilj proći skupinu. Za to moramo pobijediti barem jednu ili dvije utakmice. Vjerujem da imamo dobre igrače i kvalitetu i da možemo nešto napraviti i na trećem SP-u. Na zadnja dva smo osvojili medalje i teško će neka mala država to ponoviti.”

Ugovor s HNS-om veže ga do američkog Mundijala, a na pitanje planira li ostati i nakon njega, dao je pomalo zagonetan odgovor:

“Nažalost, Euro nas ne ide, još nije bilo dobrih rezultata. Netko će to sigurno popraviti… Hoću li to biti ja? Pa, ja imam situaciju do Svjetskog prvenstva. Je li moj motiv ostati nakon SP-a? Uvijek imam taj motiv, to mi je najveća čast i ponos. Vrijeme je za smjenu generacija, polako ovim dečkima dolazi kraj i dolaze nove generacije kojima treba dati šanse. Sad je fokus Svjetsko prvenstvo.”

Za kraj je rekao:

“Mislio sam kako neće biti pritiska nakon nekih utakmica, ali on samo raste svakom utakmicom. Drži me taj naboj, atmosfera i veliki motiv kada igrači obuku dresove reprezentacije, a ja i moj stožer ih vodimo u utakmici.”