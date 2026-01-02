Dalić objasnio zašto je odustao od bojkota: Nisam htio tenzije, želio sam zaštititi Hrvatsku

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić u četvrtak je gostovao u intervjuu za Novu TV, u kojem se osvrnuo na niz aktualnih tema vezanih uz reprezentaciju.
Na samom početku razgovora komentirao je ždrijeb za Svjetsko prvenstvo, na kojem će Vatreni u skupini igrati protiv Engleske, Paname i Gane.
“Malo sam komentirao s Thomasom Tuchelom poslije ždrijeba i rekao je da smo mi suparnik za kasniju fazu natjecanja. Igrat ćemo protiv reprezentacije koja je jako dobra, najskuplja na svijetu, najskuplja liga na svijetu… Nezgodno je što igramo već prvu utakmicu, a ta je najvažnija. Trebat ćemo puno koncentracije i snage da odigramo to kao treba”, rekao je Dalić pa nastavio.
“Mogla je biti bolja skupina, mislim da imamo najtežu skupinu na SP-u, dobili smo iz četvrtog pota najtežu reprezentaciju koju zaista nisam htio. Imaju nekoliko igrača iz Premier lige koji su jako kvalitetni, jako skupi… Neugodna skupina, ali ja sam optimist.”
Dalić je nakon toga otkrio da nema namjeru na Svjetskom prvenstvu držati igrače u svlačionici. “Malo neobično, nisam o tome razmišljao. Bilo je dosta vruće i u Katru, ali praksa i tradicija je da svi budu na klupi, mi ćemo biti na klupi”, rekao je Dalić pa otkrio što ga je zasmetalo na ceremoniji izvlačenja skupina za Mundijal. “Samo jedan detalj, imam fotografije sa svim izbornicima nakon ždrijeba 2018. i 2022., a s ove nemam. Nitko nije vodio brigu o tome. Ja sam treći put na ceremoniji, Martinez i Deschamps, a nekima je ovo bila prva i nemaju uspomenu.”
Objasnio je i zašto se vratio glasovanju u FIFA-inu izboru nakon bojkota: “Htio sam zaštiti Hrvatsku, osvojili smo u zadnjih osam godina dvije medalje, a oni su nas stavili na margine u izboru igrača i reprezentacija. Zato sam želio poslati poruku, valjda je došlo do njih, a sad sam glasao da ne bih stvarao nepotrebne tenzije pred SP.”
Izbornik je nakon toga govorio o kvaliteti trenutačnog kadra. “Prije Rusije smo imali igrače najboljih svjetskih klubova, a sad je malo drugačije. Nemamo takvu širinu, tad je to po imenima bilo puno jače. Sad imamo novu priču i nove igrače, ali nemamo takvu širinu. No, tako je bilo i uoči Katra pa samo napravili dobar rezultat. Da sad moramo raditi popis, teško bismo ga složili. Puno je upitnika, puno igrača nema dobar status u klubovima. Nadam se da će se to promijeniti u ovih šest mjeseci. Nažalost, standardni su nam samo senatori, a ostali imaju puno problema. Nije najidealnije i zato je neizvjesno sad”, rekao je Dalić pa se osvrnuo na HNL klubove.
“Napravili smo iskorak ove godine, Rijeka će igrati Europu na proljeće, Dinamo je tu. Ako gledamo hrvatsku ligu kao kriteriji za reprezentaciju, to nije dobro, nadam se uspjesima zbog koeficijenta.”, zaključio je Dalić.
