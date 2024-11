Dalić: Nismo zaslužili izgubiti, a sucu sam rekao samo jedno

Podijeli :

AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je poraz od Škotske u pretposljednjem kolu grupne faze Lige nacija.

Na Hampden Parku u Glasgowu Škotska je slavila rezultatom 1:0, a strijelac jedinog pogotka bio je John McGinn.

Hrvatska je od 43. minute igrala s igračem manje nakon što je Petar Sučić dobio drugi žuti karton i isključenje, što je dodatno otežalo pokušaje “Vatrenih” da se vrate u utakmicu.

Pred hrvatskom reprezentacijom sada je odlučujući susret s Portugalom u Splitu, koji će odrediti njihov konačni plasman u skupini i hoće li se uspjeti plasirati među osam najboljih momčadi u završnici natjecanja, a ovako je izbornik Zlatko Dalić komentirao poraz:

“Nismo zaslužili izgubiti. Čestitam protivniku. Držali smo kontrolu igre i dominaciju. Nakon crvenog kartona sve je bilo drugačije. Na kraju smo primili i taj gol. Nemam što prigovoriti dečkima, igrali su onako kako smo htjeli. Napravili smo sedam prekršaja, dobili smo četiri kartona, od čega tri žuta i jedan crveni. Išao sam sucu reći samo da hrvatska reprezentacija igra nogomet i da nismo mi ti koji smo grubi.

No uspjeli smo se na poluvremenu smiriti. Očito mi ništa ne možemo riješiti prije zadnje utakmice. Kotarski je bio dobar i opravdao je naša očekivanja. No i drugi su bili dobri. Potrošili smo se puno ni za što, nismo uspjeli izdržati do kraja. Bilo bi dobro da smo izvukli bar taj bod. Ostaje nam pripremiti se za Split.

Nisam siguran da će Modrić izostati za sljedeću utakmicu. Pokazali smo da imamo kvalitetu i moć. Lijepo je kad u Splitu pun stadion navija za tebe. Portugal će se boriti da nas pobijedi, a imamo se i mi za što boriti.”