Dalić: Nekima je ovo posljednje Svjetsko prvenstvo

Hrvatska reprezentacija nakon dva kola u skupini L Svjetskog prvenstva ima tri boda.
“Napravili smo što jesmo i to je povijest. Nitko to ne može zaboraviti. Ali ovo je novo natjecanje i želimo biti kompetitivni. Bili smo pod pritiskom i tada nije lako, to se osjeti na dečkima. Nema veze što smo napravili, ovo je novo natjecanje.
Želimo dati najbolje od sebe, nekima je to i posljednje SP. Sretni smo što je Modrić upisao svoj 200. nastup. Pokušat ćemo proći grupu pa korak po korak. Svjesni smo pritiska i očekivanja, idemo se s tim boriti”, rekao je Dalić.
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