Dalić: Neću više pokušavati igrati s trojicom, znam što me je ranije dovelo do Svjetskog prvenstva

xxDamirxSkomrljx via Guliver

Hrvatska je pobjedom 3:1 nad Farskim otocima osigurala prvo mjesto u skupini i plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., što će biti njezin sedmi nastup na najvećoj nogometnoj pozornici. Dosad je osvojila jedno srebro i dvije bronce.

Iako su Vatreni zaostajali nakon ranog gola Turija, Joško Gvardiol je brzo izjednačio, a u nastavku su Petar Musa i Nikola Vlašić preokret pretvorili u sigurnu pobjedu. Hrvatska sada ima 19 bodova, šest više od Češke, uz dojmljiv omjer pogodaka 23:2. Preostaje još susret protiv Crne Gore u ponedjeljak (20:45), no plasman je već zaključen.

VIDEO / Hrvatska suvereno do nastupa na sedmom Svjetskom prvenstvu! VIDEO / Dugo ga nije bilo u reprezentaciji, a sada je dokrajčio Farske otoke

Nakon utakmice, izjavu je dao hrvatski izbornik Zlatko Dalić. “Još jedno SP, dečkima čestitam. Bila je ovo teška utakmica, na kraju smo slavili i opustili se. Bili smo 3-4 mjeseca pod pritiskom, riješili smo to, idemo dalje. Nismo najbolje počeli, slabo smo trčali, nije bilo agresije i duela. Težak protivnik, vrlo nezgodna ekipa, trči i radi. Na kraju smo dobili i proslavili, hvala svima. Štogod smo napravili igrali smo s četiri braniča. Ovo s trojicom smo sada pokušali, to treba puno vremena. Neću to više pokušavati, ja znam što me je ranije dovelo do Svjetskog prvenstva. Musa? Stavili smo ga od prve zbog njegovih treninga, svaka minuta treninga, hotel, večere se gleda. Zabio je sjajan gol, na njima je da se bore kroz ovih 6-7 mjeseci, da se izbore. Trebaju nam pojačanja i kvaliteta. Crna Gora? Vidjet ćemo, želimo to pobijediti, vidjet ćemo što i kako, želimo napraviti najbolje kvalifikacije u povijesti. 5 od 5 plasmana na prvnestva? Valjda sada neće opet biti anketa trebam li ja ili ne trebam”, rekao je Dalić.

