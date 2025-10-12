Dalić: ‘Ne možemo nakon dvije dobre utakmice nekog zvati u reprezentaciju, a treba nam napadač’

Vatreni vode skupinu L s 16 bodova, tri više od Češke koja ima utakmicu više, a za potvrdu plasmana na SP trebat će im tek bod u preostala dva susreta – iako je moguće da im neće trebati ni toliko, osim ako Češka ne svlada Gibraltar s velikom razlikom.

Nakon utakmice pred kamere Nove TV stao je izbornik Zlatko Dalić:

VIDEO / Vatreni pobjedom u Varaždinu gotovo osigurali SP, no neki se igrači moraju zamisliti! Erlić o suzama: ‘Nisam imao baš pozitivnu godinu, ali rad i trud se isplate’

“Mislim da je to to i da smo osigurali plasman na SP, ali nam ostaje da odradimo preostale dvije utakmice kako treba. Čestitam igračima, igrali smo dobro svih šest utakmica i na nama je da nastavimo i dalje. Govorilo se o najlakšoj grupi u povijesti, ali smo je zavrijedili, među najboljima smo na svijetu. Bili smo disciplinirani i odgovorni, dobro smo sve odradili.”

O utakmici i o tome što treba popraviti

“Treba popraviti neke stvari za još veće domete. Imamo još dvije utakmice, a onda slijedi priprema za SP. Dignuli smo momčad na višu razinu, tu su mladi dečki koji su iskoristili svoju priliku i postali smo kvalitetni. Moramo popraviti tranziciju i biti okomiti, prespori smo.

Moramo naći još jednog napadača, treba nam raznovrsnost. Nitko nije otpisan, tko god zasluži, bit će na popisu. Treba imati kontinuitet, ne možemo nakon dvije dobre utakmice zvati nekog u reprezentaciju.”

O Gibraltaru

“Protivnik je stajao iza lopte i uništavao nam ritam, dobro smo reagirali po izgubljenoj lopti. Dao sam priliku igračima koji su manje igrali, žao mi je da nije igrao Smolčić, ali se ozlijedio pa nije mogao igrati.”

O zajedništvu

“Moramo ovako nastaviti, biti velika obitelj i to nam daje sve. Postigli smo sve zbog kvalitete, ali smo jedna velika obitelj, atmosfera nas čuva. Rekao sam dečkima da čuvaju atmosferu jer se to ne dobije lako, a lako se izgubi. Svi jedva čekaju ući u reprezentaciju.”

