Dalić: Napravio sam isto što i Sigurdsson, nitko me nije podržao! A sad kad je to napravio stranac…

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić komentirao je osvajanje bronce rukometaša na Europskom prvenstvu.

“Velike čestitke našim rukometašima na ovom uspjehu. Nekako mi sve ovo sliči na priču naše nogometne reprezentacije, koliko ih u rukometnim institucijama ne cijene, ne doživljavaju, koliko ih pokušavaju sputati, zaustaviti na svakakve način; od smještaja, putovanja do prehrane, a opet ti dečki, zajedno sa svojim izbornikom, pokazuju naš prkos, inat ponos, domoljublje”, rekao je Zlatko Dalić u razgovoru za Večernji list pa dodao:

“Mi smo premali, mi smetamo velikim silama, za njih je bolje da nas nema, ali eto – opet nas nisu uspjeli zaustaviti. Naši dečki bili su borbeni, hrabri, pravi ratnici, svaka im čast na tome, i oni su osvojili još jednu medalju.”

Dagur Sigurdsson se pobunio protiv EHF-a, a Dalić svojevremeno protiv Fife.

“Sigurdsson i ja isto smo nastupili. Ja sam to učinio prije četiri godine, a kada sam to učinio, nitko me nije podržao. A sada kada te je to napravio stranac, svi su ga podržali. Dobro je to Sigurdsson napravio, svaka mu čast na hrabrosti”, kaže Dalić i podsjeća:

“Ja sam u tri godine zaredom napravio možda i veću stvar, bojkotirajući Fifin izbor za nogometaša godine, jedini u svijetu, ali nisam zbog toga imao podršku naših medija; provlačilo se pitanje zašto to radim kada samo štetim, a kada to učini stranac, onda je zaključak – bravo, super, samo tako treba! Međutim, ponavljam: Sigurdssonu svaka čast, čestitam mu na tom istupu”, rekao je Dalić i za kraj poručio:

“Sigurdsson je vrhunski trener i stručnjak. Došao je u Hrvatsku kako bi nešto napravio, u tome je uspio, i svaka mu čast na tome. Ali, i hrvatski su izbornici su osvajali medalje s Hrvatskom, Červar, Goluža, Babić…, dakle nije Sigurdsson ostvario nešto što netko prije njega već nije.”