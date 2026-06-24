Dalić nakon važne pobjede: ‘Trebalo nam je ovo’

Podijeli :

xBahhoxKarax via Guliver Image

Hrvatska je u drugom kolu golom Ante Budimira slavila protiv Paname s 1:0 te su tako Vatreni osigurali minimalno treće mjesto. Nakon te pobjede izjavu je dao izbornik Zlatko Dalić

“Vrlo teška utakmica, borbena. Protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontri. Mi nismo uspijevali u prvom poluvremenu napraviti ništa puno u tom dijelu. Drugi dio je bio puno bolji. Tri boda su najvažnija, još uvijek smo igri”, rekao je Dalić u izjavi za HRT.

Što je presudilo?

“Imali smo dosta teških trenutaka, opasnih situacija, uspjeli smo to izvući. Nadam se da će sad sve biti puno bolje, puno kvalitetnije. Ovo nam je trebalo, trebala nam je ova pobjeda, ova tri boda, da se malo dignemo”, poručio je hrvatski izbornik.