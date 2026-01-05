Dalić nakon teške ozljede Gvardiola: ‘Trenutačno smo bez dvojice koji bi nedostajali i najvećim svjetskim klubovima’

Podijeli :

xxAntexCizmicx via Guliver

Manchester City je na svojim internetskim stranicama službeno objavio da se hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol teže ozlijedio, odnosno, da je doživio lom goljenične kosti desne noge.

Gvardiol se ozlijedio na ligaškom ogledu protiv Chelseaja zbog čega je prisilno morao napustiti travnjak.

“Manchester City može potvrditi da je Joško Gvardiol zadobio prijelom goljenične kosti desne noge. Ozljedu je zaradio u drugom poluvremenu nedjeljne utakmice protiv Chelseaja“, navodi se na internetskoj klupskoj stranici uz dodatak da će se hrvatski nogometaš kasnije ovog tjedna podvrgnuti i operativnom zahvatu.

“Nastavit će se pratiti zdravstveno stanje Gvardiola kako bi se utvrdio puni opseg ozljede i odlučilo se o načinu oporavka“, dodaje službena stranica.

Engleski mediji već su u ponedjeljak počeli navoditi da je Manchester City krenuo s potragom igrača koji pokriva poziciju kao i Gvardiol s kojim bi se momčad pojačala tijekom zimskog prijelaznog roka.

To bi trebalo značiti da je Manchester City spreman na duže razdoblje bez Gvardiola, a njegova ozljeda svakako mora brinuti i hrvatskog izbornika Zlatka Dalića uoči Svjetskog prvenstva u lipnju ove godine.

“Razgovarao sam s Joškom i izrazio mu punu podršku, uz želju da mu operacija prođe uspješno. Naravno da nam je izuzetno žao zbog njegove ozljede, a kada tome dodamo i ozljedu Matea Kovačića, trenutačno smo bez dvojice igrača koji bi nedostajali i najvećim svjetskim klubovima. Nadam se da će Joško i Mateo biti s nama na Svjetskom prvenstvu”, poručio je izbornik Zlatko Dalić, a prenosi internetska stranica Hrvatskog nogometnog saveza.