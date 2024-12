Dalić: Moj rivalitet s Bjelicom? On ponekad ima potrebu komentirati reprezentaciju bez potrebe

Podijeli :

Damir Krajač Cropix Via Guliver

Izbornik Vatrenih je imao vrlo interesantan intervju.

Pred Hrvatskom nogometnom reprezentacijom stoji četvrtfinale Lige nacija protiv Francuske. Izbornik Zlatko Dalić i njegov stožer već su počeli s analizom, a u međuvremenu se čovjek za kormilom Vatrenih ponovno našao u centru pozornosti zbog ‘bojkota’ izbora FIFA-e za najboljeg nogometaša svijeta.

Povodom toga i drugih zanimljivih tema, Dalić je dao intervju za Večernji list:

“Hrvatska je sve zavrijedila svojim radom, svojim rezultatima, svojim uspjesima, i umjesto da budemo primjer kako i male zemlje mogu biti velike i uspješne, mi to od FIFA-e ne dobivamo. Ja samo tražim poštovanje i respekt za hrvatsku reprezentaciju. U smislu kada se biraju najbolji pojedinci svjetskih prvenstava; najbolji mladi igrači, igrači, vratari, izbornici. Tada nas nema nigdje. Mi smo uvijek peti, šesti, sedmi… što nije realno.”, kazao je u uvodu.

Izbornik se osvrnuo na nedavne špekulacije kako bi mogao preuzeti reprezentaciju Katara:

“Moj fokus i sva moja pozornost usmjereni su na – Francusku. Moja želja i moja ambicija plasman je Hrvatske na Final Four Lige nacija. A to što sam bio u Dohi moja je privatna stvar. Imam tamo dosta prijatelja. Ostalo ne želim komentirati.”

Komentirao je svoj odnos sa strategom Dinama – Nenadom Bjelicom. Tvrdi kako između njih dvojice ne postoji rivalitet:

“Ne vidim to tako. Ja nemam problem s Bjelicom, niti ga on ima sa mnom. Svatko radi svoj posao onako kako misli da ga treba raditi; ja uvijek šutim, ničiji rad ne komentiram, on ponekad ima potrebu komentirati stvari u svezi reprezentacije bez potrebe. Međutim, Bjelica i ja nemamo nikakav sukob. Kad se vidimo, popričamo. On nekada ima stavove s kojima se ja ne slažem, ali to je njegovo pravo. Dapače.”

Imao je i riječi hvale za Gennara Gattusa i njegov rad u Hajduku:

“Mi smo se bili čuli telefonski, nazvao sam gospodina Gattusa i pitao ga za Prpića i Hrgovića. Gattuso je napravio sjajan posao u Hajduku; donio je energiju, donio je zajedništvo, jednu priču koja je Hajduku trebala. Hajduk igra pod Gattusom uspješno, na vrhu je hrvatske lige zajedno s Rijekom, dakle radi dobre stvari. Iako je Hajduk propustio neke šanse ne kažnjavajući kikseve Dinama. Gattuso je sigurno dobitak za hrvatsku ligu”, zaključio je Dalić.

Hrvatska će prvu utakmicu protiv Francuske u četvrtfinalu Lige nacija igrati 20. ožujka na domaćem terenu, dok se uzvrat igra u Francuskoj tri dana kasnije.