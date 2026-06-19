Dalić mijenja momčad za Panamu, jedan igrač posebno je profitirao nakon Engleske

FIFA World Cup 19. lip 202620:05 0 komentara
Boris Kovacev/CROPIX via Guliver

Hrvatska reprezentacija u ponedjeljak protiv Paname traži prve bodove na Svjetskom prvenstvu, a prema posljednjim informacijama Zlatko Dalić već ima prilično jasnu sliku momčadi koja bi trebala istrčati od prve minute.

Kako prenose Sportske novosti, nakon poraza od Engleske očekuju se određene promjene, no ne i velike rotacije. Martin Baturina, koji je protiv Engleza bio među najboljim hrvatskim igračima i postigao pogodak, trebao bi zadržati mjesto u početnoj postavi. Slično vrijedi i za Petra Sučića, koji je također ostavio vrlo dobar dojam.

Kako prenose Sportske novosti, najveće dvojbe odnose se na vezni red i desnu stranu napada. Luka Modrić siguran je u sastavu, a ostaje za vidjeti hoće li uz njega zaigrati Mateo Kovačić ili Petar Sučić. U konkurenciji za mjesto u ofenzivnom dijelu momčadi su Andrej Kramarić i Marco Pašalić, pri čemu bi iskustvo moglo prevagnuti na stranu Kramarića.

U obrani se očekuje stoperski tandem Josip Šutalo i Duje Ćaleta-Car uz Josipa Stanišića i Joška Gvardiola na bokovima, dok bi Ante Budimir trebao predvoditi napad.

Prema najavama, najizglednija postava Hrvatske protiv Paname trebala bi biti: Livaković – Stanišić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol – Modrić, Kovačić – Baturina, Petar Sučić, Perišić – Budimir. Ipak, Dalić još nije riješio sve dvojbe pa su moguće i određene promjene uoči početka susreta.

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