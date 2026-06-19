Dalić mijenja momčad za Panamu, jedan igrač posebno je profitirao nakon Engleske

Kako prenose Sportske novosti, najveće dvojbe odnose se na vezni red i desnu stranu napada. Luka Modrić siguran je u sastavu, a ostaje za vidjeti hoće li uz njega zaigrati Mateo Kovačić ili Petar Sučić. U konkurenciji za mjesto u ofenzivnom dijelu momčadi su Andrej Kramarić i Marco Pašalić, pri čemu bi iskustvo moglo prevagnuti na stranu Kramarića.

U obrani se očekuje stoperski tandem Josip Šutalo i Duje Ćaleta-Car uz Josipa Stanišića i Joška Gvardiola na bokovima, dok bi Ante Budimir trebao predvoditi napad.

Prema najavama, najizglednija postava Hrvatske protiv Paname trebala bi biti: Livaković – Stanišić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol – Modrić, Kovačić – Baturina, Petar Sučić, Perišić – Budimir. Ipak, Dalić još nije riješio sve dvojbe pa su moguće i određene promjene uoči početka susreta.