Dalić mijenja momčad za Panamu, jedan igrač posebno je profitirao nakon Engleske

Hrvatska reprezentacija u ponedjeljak protiv Paname traži prve bodove na Svjetskom prvenstvu, a prema posljednjim informacijama Zlatko Dalić već ima prilično jasnu sliku momčadi koja bi trebala istrčati od prve minute.
Hrvatska reprezentacija u ponedjeljak protiv Paname traži prve bodove na Svjetskom prvenstvu, a prema posljednjim informacijama Zlatko Dalić već ima prilično jasnu sliku momčadi koja bi trebala istrčati od prve minute.
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