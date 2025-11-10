Dalić mijenja formaciju, komentirao je i hit napadače: ‘Razmišljali smo o njemu za ovu akciju’

Podijeli :

Po dolasku u Rijeku izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić otkrio je da će se protiv Farskih otoka vratiti formaciji s trojicom stopera.

Reprezentacija se u ponedjeljak okupila u Zagrebu, a u večernjim je satima u Rijeci odradila prvi trening.

Izbornik Zlatko Dalić u razgovoru za Dnevnik Nove TV otkrio je za početak da se Martin Erlić oporavio od ozljede i da će biti na raspolaganju. Dodatnih poziva za sada neće biti, dodao je Dalić.

O ozljedi Matea Kovačića rekao je:

“To ne bi bilo dobro za nas. Jedan od ključnih igrača, napravio je novu operaciju i ozljeda se ponovila. Naša predviđanja su da će on biti dobar za kraj sezone, to je negdje treći-četvrti mjesec i ja bih volio kad bi on bio s nama na turneji u ožujku. Bio bi to veliki gubitak, nadam se da će biti u redu, želim mu puno sreće u oporavku.”

Kako je i sam otkrio ranije tijekom dana, Dalić će protiv Farskih otoka dati priliku od prve minute Luki Vuškoviću. Također je otkrio i promjenu formacije.

”Naš je plan da Vušković krene utakmicu protiv Farskih Otoka. Jako dobre igrače imamo u zadnjoj liniji, vrhunski su… Primili smo jedan gol nakon kornera, imamo veliki izbor. Probat ćemo sustav s tri stopera, napravili smo veliki posao što se tiče Svjetskog prvenstva.”

U problemu je Dominik Livaković koji ne brani za Gironu.

“Vratari su u drukčijoj situaciji. Dominik je uvijek branio sjajno za nas, ali ipak bi trebao braniti. Do ožujka mora riješiti svoju situaciju. Moramo imati vratara koji brani u klubu. I dalje je broj jedan, ima našu podršku.”

Koliko je tu prostora za još mladih igrača, izuzev Vuškovića?

“Moraju biti standardni u klubovima. Tražimo izbor igrača za SP, moraju znati da ako ne igraju, neće biti na popisu. Moraju se potruditi i dati više u klubovima.”

Je li jedan od tih pretendenata Adriano Jagušić iz Slaven Belupa?

“Igra zaista sjajno. Cijenimo ga i poslali smo mu pretpoziv, zaslužio ga je. Pokazuje kvalitetu, ima brzinu, agresivnost, eksplozivnost, jako dobar šut. O njemu puno razmišljamo, razmišljali smo i za ovu akciju, ali i U21 reprezentacija ima dvije jako teške utakmice. Tamo je među glavnim igračima pa smo u dogovoru s izbornikom Olićem odlučili da ostane u mladoj reprezentaciji. Ako ovako nastavi, onda je za očekivati da će biti u A reprezentaciji.”

Franko Kovačević?

“Slična situacija. Skrenuo je pažnju na sebe, pratimo ga i pratit ćemo ga i dalje. Trebaju nam takvi napadači, golgeteri, on je pokazao i raznovrsnost. Treba tako nastaviti i nadati se pozivu”, zaključio je Dalić.