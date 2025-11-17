Dalić: Kostur za Svjetsko se zna, to su senatori oko kojih se gradi i mlađi koji se moraju izboriti

Podijeli :

xxTomxDubravecx via Guliver

Izbornik je podijelio dojmove nakon pobjede u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

U susretu posljednjeg kola L skupine kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, hrvatska nogometnba reprezentacija je u Podgorici pobijedila Crnu Goru sa 3-2.

Crna Gora je povela 2-0, no Hrvatska je u nastavku susreta okrenula rezultat s tri gola. Golove za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić (37-11m), Kristijan Jakić (72) i Nikola Vlašić (87), dok su domaćine strijelci bili Milutin Osmajić (3) i Nikola Krstović (17).

Vatreni su tako kvalifikacije završili bez poraza, u osam susreta upisali su sedam pobjeda i remi.

Nakon utakmice, izjavu je dao izbornik, Zlatko Dalić.

“Na kraju smo dobili 3:2. Loše je krenulo, ali dobro. Čestitam dečkima na najboljim kvalifikacijama. Ne bih rekao da smo loše igrali u prvom dijelu. Bilo je puno dobrih stvari, ali dvije greške su nas koštale. Znali smo da će krenuti borbe pred navijačima. Bili su jako dobri, moćni i agresivni i stvorili su nam puno problema i tih 0:2 je odraz naših grešaka, ali vratili smo se i zasluženo pobijedili”, rekao je u uvodu.

“Svaka utakmica je bitna. Za nas kvalifikacije nisu bile gotove do danas. Puno smo se namučili i borili. Bilo je puno izmjena jer smo dali šansu igračima koji nisu igrali prošlu utakmicu. Dosad smo imali granitnu obranu. Danas je bilo puno kikseva i grešaka. Moramo biti ofenzivniji i kompaktniji. Bili smo malo rasuti danas”, dodao je Dalić i onda pričao o napadačima:

“Imamo još osam mjeseci da izaberemo napadače. Imamo vremena, tražit ćemo rješenja. Na dečkima je da se nametnu. Svi imaju prigodu i bit će još dosta borbe za 26 igrača koji idu na SP. Kostur postoji i zna se. To su senatori oko kojih se gradi priča. Na mlađima je da se bore. Žao mi je što Sučić, Majer i Baturina nisu tu. Imat ćemo razgovore s njima kao i s ostalima. Nitko neće biti zakinut i zapostavljen. Cilj nam je izabrati najbolje.

“Livaković brani konstantno za Hrvatsku i danas nas je spasio u zadnjoj minuti. Situacija u klubu je splet nesretnih okolnosti.”