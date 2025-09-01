Dalić još jednom komentirao HNL, evo što je rekao domaćem prvenstvu

Dan nakon ogleda s domaćinom reprezentacija se vraća u Zagreb, a već u ponedjeljak čeka je novi ispit dvoboj s Crnom Gorom na Maksimiru.

Dalić o Sučiću: ‘Trebalo je napasti mene, reprezentaciju i obitelj’ Dalić za utakmice s Crnom Gorom i Farskim otocima pozvao Ivana Smolčića

Pred okupljanje je na konferenciji za medije govorio izbornik Zlatko Dalić, najavivši nadolazeću akciju, ali i još jednom se osvrnuvši na stanje u SuperSport HNL-u:

“Nisam rekao ništa loše o hrvatskoj ligi. Hrvatska reprezentacija je već godinama među 10 na svijetu. Ne želim da me se krivo protumači. Gledamo li kriterij izbora preko hrvatske lige, onda smo u problemima. Ne možemo onda očekivati ni plasman, kamoli medalju. Problem je što igrači odlaze. Mjerilo je rezultat u Europi”, rekao je izbornik.