Dalić iznenadio sastavom: Modrić na klupi, evo tko napada Kolumbiju!

Tom Dubravec/CROPIX via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 00:30 po hrvatskom vremenu igra prijateljsku utakmicu protiv Kolumbije u američkom Orlandu. Momčad Zlatka Dalića ondje će odraditi i drugi susret, jer ih 1. travnja očekuje i ogled protiv Brazila.

Izbornik Zlatko Dalić za Kolumbijce se odlučio za Dominika Livakovića na golu, uz trojicu u obrani: Marina Pongračića, Luku Vuškovića i Martina Erlića.

Na bokovima će igrati Josip Stanišić i Ivan Perišić, dok vezni red čine Petar Sučić i Nikola Moro. Ispred njih su Mario Pašalić i Nikola Vlašić, a u napadu kreće Igor Matanović.

Kapetan Luka Modrić utakmicu započinje na klupi, ali očekuje se njegova minutaža u nastavku.

Sastav Hrvatske: Livaković – Erlić, Vušković, Pongračić – Stanišić, Moro, P. Sučić, Perišić – Mario Pašalić, Vlašić – Matanović

Sastav Kolumbije: Vargas – Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Rios, Lerma – James Rodriguez, Arias, Diaz – Suarez