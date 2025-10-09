Dalić: Igra nije bila na visini, možemo biti sretni s bodom

Podijeli :

xxVladoxKosx via Guliver

Izbornik Dalić se osvrnuo na remi protiv Češke u Pragu.

U petom nastupu u kvalifikacijskoj skupini L za odlazak na Svjetsko prvenstvo Hrvatska po prvi puta nije pobijedila. Unatoč tome, jedan bod u Pragu također je veliki korak prema cilju, prema plasmanu na SP.

Hrvatska i Češka imaju po 13 bodova na vrhu ljestvice, ali hrvatski igrači imaju utakmicu manje, kao i mnogo bolju razliku pogodaka.

Nakon utakmice, s medijima je razgovarao izbornik Vatrenih – Zlatko Dalić:

“Osvojili smo bod, ali to je veliki korak prema SP-u. Imali smo problema u prvom dijelu, protivnik je ušao u utakmicu jako dobro, bili su bolji i agresivniji, imali smo puno problema u tom dijelu. U drugom poluvremenu smo bili bolji. Perišić je imao dvije stopostotne šanse, no kažem, nije igra bila na visini, možemo puno bolje i kvalitetnije. No moramo biti sretni s bodom koji nam puno znači.”

Dalić je večeras po 100. put vodio Hrvatsku, a opisao je kako su Vatreni obilježili taj jubilej:

“Idemo do kraja maksimalno ozbiljno i profesionalno. Igramo u Varaždinu, idemo zadovoljni. Malo smo proslavili, predsjednik je održao mali govor, poslikali smo se i napravili majice. Idemo dalje kao velika obitelj. Idemo prema Svjetskom prvenstvu, sve ćemo dalje nakon toga”, zaključio je.