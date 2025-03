Dalić: Idemo u Pariz zabiti gol, nema smisla braniti se

U gostovanju na RTL-u podijelio je svoje dojmove.

“Velika utakmica naše reprezentacije i velik rezultat, ali moramo to zaboraviti što prije. Bila je to sjajna večer hrvatskog nogometa, ali sada se moramo okrenuti Francuskoj. Neće nam ovo previše značiti ako ne potvrdimo u nedjelju. Mora biti puno truda, energije, discipline jer igramo protiv sjajne momčadi.”

U kakvom je stanju momčad?

“Pa svi su dobro, vidjet ćemo sutra u kakvom smo stanju. Samo su tri dana između utakmica, ali znamo koliko je velik ulog i važnost utakmice. Očekujem da se igrači izjasne jesu li spremni 100 posto.”

Perišić je postao drugi strijelac u povijesti reprezentacije.

“Bila je to velika noć za Ivana, zabio je gol koji tako dugo čeka na Poljudu. Jedan je od najboljih igrača Hrvatske u povijesti. Otkad sam ja izbornik, zabio je najviše golova i najviše asistirao. Trebalo mu je vremena da se oporavi, ali vratilo mu se sve što je uložio.”

Kramarić nije zabio penal, niste mu zamjerili?

“Modrić mu je prepustio loptu, nisam mu zamjerio. Inače zabija lagano i mirno, ovog puta je promašio. Malo te to pokoleba i “baci”, ali nas nije uznemirilo. Dogodi se.”

Nismo puno vidjeli Dembelea i Mbappea, nadmudrili ste Deschampsa?

“Nisu nas podcijenili, mi smo bili onakvi kakvi treba. Bili smo pravovremeni, nismo im dali prostora i vremena što im je najveća snaga. Svi su bili na jednom dobrom nivou. Hrvatska je onemogućila goste svojom pokretljivošću i agresivnošću. To su ponajbolji igrači na svijetu, ali bili smo pravi. Isto očekujem u nedjelju.”

Što vam je rekao Deschamps?

“Mislim da nije očekivao ovako nešto. Bio je malo utučen, nije im se dugo dogodilo da gube 2-0 utakmicu i ne znaju se nositi s tim. Trebali smo imati još veći posjed u nekim trenutcima jer oni to ne vole, ne žele. Pokušat ćemo u nedjelju imati što veći posjed, iako je to opasno jer su ubitačni po osvojenoj lopti. Želimo ići na Final Four, bilo je prelijepo u Rotterdamu.”

Kako će se Hrvatska postaviti u nedjelju?

“Idemo kao da je 0-0. Pokušat ćemo zabiti gol, ne smijemo se braniti jer ćemo u tom slučaju napraviti neki kiks, grešku i primiti gol. Ako se previše spustimo nisko, u velikim smo problemima. Idemo dati gol, napad je najbolja obrana. Nema svrhe ići na neku obranu rezultata. Trebat će nam puno sreće, energije i podrške, nadam se da ćemo na kraju slaviti”, zaključio je Dalić za RTL.