Dalić: Dvije stvari su nam jako dobra škola, ovakve momčadi će te uvijek kazniti

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je 3:1 od Brazila u prijateljskom susretu odigranom u Orlandu na stadionu Citrus Bowl.

Strijelci za Brazil bili su Danilo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela (45+2’), Igor Thiago iz kaznenog udarca u 88. minuti te Gabriel Martinelli u 90+2’. Jedini pogodak za Hrvatsku postigao je Lovro Majer u 84. minuti.

Momčad Zlatka Dalića izgubila je nakon što je Brazil do pobjede došao golom s bijele točke i iz kontranapada u samoj završnici susreta. U prvom poluvremenu posebno se istaknuo vratar Dominik Livaković, koji je upisao nekoliko izvrsnih obrana.

Nakon utakmice izjavu je dao izbornik Hrvatske, Zlatko Dalić:

‘Moramo biti malo i tužni zbog ovoga poraza. Prvo poluvrijeme smo bili dobri, iz naših grešaka smo im dali, ali Livaković je spasio. Drugo poluvrijeme je bilo puno bolje, imali smo posjed i izjednačili smo, a onda primimo dva gola, to ne smijemo dopustiti. To je škola da te ovakve ekipe kazne, ali imamo puno dobrih stvari, trebamo biti pozitivni, ovo je stvarno bilo dobro’’, rekao je Dalić pa dodao:

”Dvije stvari su nama bile jako dobra škola. Ne smijemo primiti gol u 45. Minuti i ne smijemo primiti nakon što mi zabijemo.”