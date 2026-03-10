Dalić aktivirao pretpoziv bivšem vrataru Hajduka, evo umjesto koga upada

Podijeli :

xJustPictures.ch MayaxCretegnyx via Guliver

Izbornik Zlatko Dalić aktivirao je pretpoziv vrataru Karlu Letici za okupljanje Vatrenih za prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila koje će biti odigrane u Orlandu.

Vratar Lausanne-Sport Karlo Letica priključit će se reprezentaciji umjesto Dominika Kotarskog koji će zbog obiteljskih razloga propustiti ovo okupljanje.

Letica je 15 puta nastupao za selekcije mlađih uzrasta te je već sudjelovao na okupljanjima A reprezentacije, za koju još nije upisao prvi nastup.

Hrvatsku reprezentaciju čeka dvostruki program u Orlandu gdje će odmjeriti snage s Kolumbijom 26. ožujka, a potom s Brazilom 31. ožujka. Utakmice će biti odigrane u okviru prijateljske serije “Put do 26”, a u kojoj će uz Hrvatsku, Brazil i Kolumbiju sudjelovati i Francuska.

Reprezentativci će 23. ožujka doputovati u Orlando iz svojih odredišta, a istoga dana će iz Zagreba otputovati stožer i delegacija Saveza, uz igrače iz SuperSport Hrvatske nogometne lige, prenosi HNS.