Cvitanović nakon remija protiv Dinama: Igramo za sebe, svoju čast i obraz, i to je najvažnije

Dinamo je u pretposljednjem kolu SuperSport HNL-a remizirao s Lokomotivom na Maksimiru 1:1. Modri su poveli u 39. minuti pogotkom Sandra Kulenovića s bijele točke, dok je Lokomotiva do izjednačenja stigla u 73. minuti fantastičnim udarcem Silvija Goričana. Nakon utakmice, dojmove je podijelio trener Lokomotive, Mario Cvitanović.

Važan bod za Lokomotivu?

“Osvojili smo važan i zaslužen bod. Čestitam svojim igračima, apsolutno. Igrali su s energijom, sa željom, baš onako kako tražimo od momčadi. Nemamo se koga bojati – igramo za sebe, svoju čast i obraz, i to je najvažnije. Pokazali smo kvalitetu i u obrani i u napadu. Mislim da smo utakmicu kontrolirali vrlo dobro, Dinamo u prvom poluvremenu nije uspio napraviti ništa ozbiljno. U nastavku se sve posložilo, svaka čast mojim igračima.”

Uloga navijača i psihološki moment?

“Užitak je igrati u ovakvom ambijentu. Bili smo i malo rasterećeniji jer je Šibenik izgubio, što nam je donijelo dodatnu sigurnost. Mislim da smo Dinamo iznenadili strategijom. Ideja je bila jasna, a uspjeli smo je pripremiti u samo nekoliko treninga. Jako sam zadovoljan i sretan. Ovo donosi jednu novu dimenziju ligi.

Rekao sam to i jutros igračima – Dinamo mi je dao sve u životu, ali danas će se morati potruditi da nas dobije. Poštenje i čast ne mogu se kupiti. Pogledajte samo Mudražiju i Sigalija, njihovo ponašanje je bilo profesionalno i korektno. Moji igrači su danas zaslužili naslovnice, po meni su bili fantastični.”

Je li prvenstvo riješeno?

“Neću ulaziti u kalkulacije, to nije naša tema. Mislim da je sve još otvoreno, sve se vrti tu negdje i svatko ima svoju šansu, na njemu je da je iskoristi.”

Jeste li očekivali bolji Dinamo?

“To je i naša zasluga. U prvom dijelu im je playmaker bio golman Nevistić, on je jedini imao slobodu. Zatvorili smo sve njihove opasne zone, i to je isključiva zasluga mojih igrača. Mi rastemo iz utakmice u utakmicu. Šteta što dolazi posljednje kolo i što mi je to zadnja utakmica na klupi Lokomotive. Odlazim mirne savjesti i prepuštam posao Nikici Jelaviću.”

Zaustavili ste Dinamo i Osijek nakon niza od tri pobjede…

“Tako je. Dinamo je stigao s tri vezane pobjede, a mi smo i njih i Osijek zaustavili odličnom igrom. Oduševljen sam kako su moji dečki danas odigrali.”

Vaš dojam o Robertu Mudražiji?

“Mudražija je izuzetno inteligentan igrač. Nije lako igrati takvu utakmicu u tjednu u kojem prelaziš u klub protiv kojeg igraš. Pokazao je odgovornost, ne boji se primiti loptu, dobro se kreće, preuzima igru. Vidjet će trener Dinama što s njim dalje, ali jasno je da ima kvalitetu – zato su ga i doveli.”

O trenerskom statusu i budućnosti:

“Vidim se i dalje u HNL-u. U Lokomotivi mi je bilo sjajno, blizu mi je doma, fantastično je bilo raditi ovdje. Nogomet je moj život.”

O sporu sa Šibenikom:

“To je sada završena priča. Spor sa Šibenikom traje od 2023. godine, išlo je pravnim putem. Imao sam odlične odvjetnike koji su radili temeljito i korak po korak. Sada je sve završeno. Nisam ranije komentirao jer nisam htio utjecati na proces. Ja nisam negativac – sve sam bitke dobio, kao trener imam svoje obveze, a predsjednik kluba svoje. Sad je sve jasno i čisto. Šibeniku želim sve najbolje i vjerujem da zaslužuju stabilnu situaciju.”