Čuveni meksički vratar završio karijeru i poslao dirljivu poruku navijačima

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AP Photo/Fernando Llano via Guliver

Legendarni meksički vratar Guillermo Ochoa objavio je kraj bogate igračke karijere.

Ochoa je ovog ljeta nastupio na svom šestom Svjetskom prvenstvu, čime se pridružio odabranom društvu u kojem su i Lionel Messi te Cristiano Ronaldo. Iako na turniru nije bio prvi izbor među vratnicama, upisao je nastup u pobjedi Meksika protiv Češke (3:0).

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Od reprezentacije i nogometa oprostio se emotivnom video porukom:

“Nisam ni mogao zamisliti da ću živjeti ovaj san. Danas, kada pogledam unatrag, mogu samo reći: HVALA. Hvala mojoj obitelji, hvala suigračima i svakom navijaču koji je bio dio ovog putovanja. Milijuni vas obilježili su moj život i miran sam jer sam uvijek davao sve za Meksiko. Ono što smo zajedno proživjeli nitko nam ne može oduzeti. Hvala vam od srca.”

Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino. Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad… pic.twitter.com/TY2DaflSBd — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 21, 2026

Za reprezentaciju Meksika Ochoa je odigrao 153 utakmice, a tijekom europske karijere branio je za Ajaccio, Málagu, Standard Liège, Salernitanu i AEL Limassol.