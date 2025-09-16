Čudesna priča iz Belgije: Igrao za hrvatskog niželigaša, a sada zabio prvi gol nove sezone Lige prvaka

Podijeli :

Promise David, talentirani kanadski napadač koji je prije nekoliko godina igrao u hrvatskim nižim ligama, zabio je prvi gol u novoj sezoni UEFA Liga prvaka.

Učinio je to na gostovanju svoje momčadi Union Saint-Gilloise kod PSV Eindhoven, kada je u 10. minuti precizno realizirao kazneni udarac nakon prekršaja domaćeg napadača Ricardo Pepi. Time je nastavio sjajan niz — prošle je sezone postigao čak 24 gola za belgijskog prvaka i činio iznimno efikasan napadački tandem s Franjo Ivanović, koji je potom prešao u SL Benfica.

David je i ovu sezonu otvorio u odličnoj formi, a njegov put do vrha bio je vrlo neobičan. Godinama je nastupao za manje klubove diljem Europe, a dvije je godine proveo i u zagrebačkom NK Trnje, tada članu Prve NL. To razdoblje opisuje kao najteže u karijeri; isticao je kako je imao problema s jednim trenerom zbog rasističkih stavova, no sve se promijenilo dolaskom Rajko Vidović, koji mu je pružio priliku u seniorskoj konkurenciji i značajno pomogao u razvoju.

Kako je kasnije rekao, osjećaj kada je počeo zabijati bio mu je „najveći je**ni trenutak u životu“, jer je imao dojam da se osvetio za sve kroz što je prošao. Nakon odlaska iz Trnja, preko Malte i Estonije stigao je do Belgije i tamo eksplodirao — još jedan dokaz da se uz upornost i rad može doći do vrha.