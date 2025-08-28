Crystal Palace izborio Konferencijsku ligu i ispisao povijest

Podijeli :

via Guliver

Crystal Palace je osvajanjem FA kupa prošle godine trebao biti sudionik Europske lige, no zbog pravila o vlasništvu UEFA je reagirala. Londonski klub spušten je u Konferencijsku ligu, a Nottingham Forest preselio je u Europsku. Unatoč tome, Palace je na kraju u dvomeču protiv norveškog Fredrikstada slavio s ukupnih 1:0 i tako osigurao ligašku fazu trećerazrednog europskog natjecanja.

Klub iz južnog Londona je na prvoj utakmici u Selhurst Parku slavio pogotkom Jean-Philippea Matete u 54. minuti. Tako je Crystal Palace na gostovanju u Norveškoj trebao sačuvati prednost.

Orlovi su igrali oprezan nogomet te nisu jurišali prema naprijed. Čuvali su svoju mrežu bez problema te su na kraju rezultatom 0:0 osigurali prolazak u glavnu fazu nekog europskog natjecanja.

Za Palace je do 78. minute igrao Borna Sosa. Hrvatski reprezentativac nastupio je i u prvoj utakmici koju je odigrao cijelu.

Ždrijeb Konferencijske lige održat će se u petak, 29. kolovoza, a tamo može biti i hrvatski prvak Rijeka ukoliko ispadnu od grčkog PAOK-a.