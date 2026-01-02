Crystal Palace doveo napadača Tottenhama i postavio novi klupski rekord

Podijeli :

AP Photo/Ian Walton via Guliver

Brennan Johnson i službeno je od 2. siječnja novi igrač Crystal Palacea.

Velšanin tako napušta Tottenham, s kojim je osvojio naslov u Europskoj ligi. Crystal Palace za ovaj je transfer izdvojio 35 milijuna funti, što predstavlja klupski rekord. Dosadašnji najskuplji dolazak u povijesti Palacea bio je Christian Benteke, koji je 2016. stigao za 27 milijuna funti.

Johnson je karijeru započeo u Nottingham Forestu, čiji je član bio od 2019. do 2023. godine, uz jednu sezonu posudbe u Lincoln Cityju. U Tottenham je došao 2023., upisao 107 nastupa i postigao 27 pogodaka.

U povijesti Tottenhama ostat će zabilježeno da je upravo Johnsonov pogodak u finalu Europske lige protiv Manchester Uniteda u Bilbau donio klubu trofej nakon 17 godina bez naslova, ali i plasman u Ligu prvaka, obzirom da Spursi, koji su prošlu sezonu završili na 17. mjestu Premiershipa, nisu imali nikakve izglede za plasman u europska natjecanja putem ligaškog plasmana.

U Crystal Palaceu ne skrivaju zadovoljstvo ovim pojačanjem:

„Oduševljen sam što je Brennan stigao. Došao je na samom početku prijelaznog roka i zato moram pohvaliti klub jer je sve odrađeno vrlo brzo. Donijet će nam dodatne opcije u napadu te će biti veliko pojačanje zbog svoje smirenosti i kvalitete. On je doista iznimno vrijedno pojačanje“, istaknuo je Oliver Glasner.