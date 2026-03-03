Cristiano Ronaldo nije otputovao iz Saudijske Arabije

Ipak, agencija Press Association i lokalni izvori navode da portugalski napadač nije otišao iz zemlje. Iako je potvrđeno da je avion letio prema Europi, nema potvrde da su Ronaldo ili njegova obitelj bili na tom letu.

VIDEO / Ronaldo prekinuo ‘bojkot’ i odmah se vratio pogotkom! To mu je 962. u karijeri

Sve je ubrzo razjasnio Al Nassr objavom fotografija s treninga, na kojima se vidi da je Ronaldo i dalje u Rijadu.

House of Nassr 📍 pic.twitter.com/QQHynKaaXC — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026

Klub je vodeći u prvenstvu sa 61 bodom, ispred Al-Ahlija i Al-Hilala.

U posljednjem susretu promašio je jedanaesterac protiv Al Fayhe te zbog lakše ozljede napustio teren, no njegova momčad ipak je slavila. Očekuje se da će uskoro ponovno biti na raspolaganju, dok se približava velikom jubileju od 1000 pogodaka u karijeri.