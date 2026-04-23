Coventry će iduće sezone ponovno igrati Premier ligu, a 5000 navijača dobit će besplatne sezonske ulaznice

AP Photo/Rui Vieira via Guliver

Nevjerojatna priča o vjernosti i viziji vlasnika dobila je savršen epilog u Coventryju. Nakon čak 25 godina čekanja, Coventry City vratio se u Premier League, a taj uspjeh donijet će veliku nagradu za 5000 najvjernijih navijača.

Naime, upravo će oni sljedeće sezone utakmice elitnog ranga gledati potpuno besplatno. Sve je počelo 2023. godine, kada je vlasnik kluba Doug King ponudio navijačima skuplje sezonske ulaznice uz neobično obećanje — ako klub u roku od pet godina izbori promociju, prva sezona u Premier ligi za njih će biti besplatna.

Iako je ponuda tada djelovala riskantno, 5000 navijača odlučilo je vjerovati klubu, što im se sada višestruko isplatilo.

Povratak u najviši rang potvrđen je remijem protiv Blackburn Rovers, čime je momčad pod vodstvom Frank Lampard i matematički osigurala promociju. Time je okrunjena jedna od najuspješnijih sezona u novijoj povijesti kluba.

Uprava je odmah potvrdila da će održati obećanje, pa će spomenuti navijači bez dodatnih troškova uživati u utakmicama Premier lige, dok će ostali morati računati na rast cijena ulaznica zbog ulaska u financijski zahtjevnije natjecanje.

Ipak, iz kluba poručuju da će pokušati zadržati pristupačne cijene. Ove sezone najjeftinije godišnje ulaznice za odrasle iznosile su oko 510 eura, dok su dječje bile oko 145 eura.

Unatoč tome, u središtu priče ostaje 5000 navijača čija se vjera u klub pretvorila u jedinstvenu i isplativu nogometnu priču.