Courtois je za vikend srušio Budimira i skrivio penal, ali se ipak ne slaže s tom sudačkom odlukom

AP Photo/Jon Super via Guliver

Real Madrid CF u srijedu igra uzvrat play-offa UEFA Champions League protiv SL Benfica, a nakon prve utakmice obilježene skandalom zbog rasističkih uvreda upućenih Vinícius Júnior, zanimljivo je bilo i na konferenciji za medije uoči susreta.

Pred novinare je stao belgijski vratar Thibaut Courtois, koji se osvrnuo i na događaje iz prvenstvene utakmice proteklog vikenda. CA Osasuna tada je pobijedila Real, a hrvatski napadač Ante Budimir izborio je i realizirao jedanaesterac nakon prekršaja upravo Courtoisa.

U 37. minuti Budimir je bio najbrži na dugu loptu, stigao je prvi do nje i krenuo dalje, no Courtois ga je pritom nagazio i srušio. Nakon pregleda VAR-a sudac je dosudio penal, koji je Budimir sigurno izveo — poslao je vratara na jednu stranu, a loptu u suprotnu.

Ipak, čini se da se Courtois ne slaže s VAR odlukom i ne misli da je skrivio kazneni udarac:

“Bilo je blagog kontakta, ali Budimir je postavio svoju nogu ispod moje i dobio kazneni udarac”, rekao je. “Ne znam kako VAR funkcionira, zaustavi se jedan trenutak i ne dobije se pravi kontekst igre. Često se ovakve situacije različito tumače jer je u pitanju vratar, da je ovako reagirao netko od igrača, penal vjerojatno ne bi bio dosuđen”, dodao je Courtois.

Govorio je Courtois i o rasizmu te svojem suigraču, a to je iskoristio za priliku da progovori o širim društvenim problemima:

“Problem je što Vini u tome trenutku odlučuje hoćemo li nastaviti s igrom. Ako on kaže ‘ne’, tada razmišljamo o napuštanju terena. Onda netko odgovoran iz UEFA-e mora odlučiti što će biti s utakmicom. Događanja na tribinama su za prekid utakmice, nije normalno da igrač mora pratiti što se tu događa, za to postoji delegat. Treba pozvati i policiju, a kao društvo moramo prestati biti glupi”, rekao je golman.